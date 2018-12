Regierungspräsidien regeln Kadaver-Entsorgung neu

Hüttenfeld/Darmstadt.Die drei hessischen Regierungspräsidien (RP) haben die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten neu geregelt. Ab Dienstag, 1. Januar, übernimmt die Firma SecAnim Südwest die Tierkörperbeseitigung landesweit, somit auch den Betrieb in Hüttenfeld, sowie in Stadt und Landkreis Aschaffenburg (Bayern), in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg). Dies teilt das RP Darmstadt mit.

Unter die Beseitigungspflicht fallen etwa tote Nutz- und Haustiere sowie bestimmte Schlachtabfälle, die aufgrund der Gefahr einer Tierseuchenverschleppung nur über spezielle Verarbeitungsbetriebe entsorgt werden dürfen.

Übernahme von Süpro

Die Firma SecAnim Südwest hat sich als einzige auf die Ausschreibung der Regierungspräsidien ins beworben. Ab dem 1. Januar übernimmt sie deshalb den Verarbeitungsbetrieb Süpro in Hüttenfeld. Außerdem will SecAnim Südwest einen weiteren Betrieb im nordhessischen Fritzlar führen. Die bisherigen Meldewege für die Abholung der Tierkadaver soll zunächst unverändert bleiben – auch für Tierhalter und entsorgende Betriebe in Nord- und Mittelhessen. Ab dem 1. Januar gilt eine landesweit einheitliche Entgeltliste.

Ortsnah und unverzüglich

Durch die Übertragung an die SecAnim Südwest mit der Anlage in Hüttenfeld konnte der einzig noch verbliebene Verarbeitungsbetrieb für beseitigungspflichtiges Material in Hessen erhalten und dadurch eine ortsnahe und unverzügliche Entsorgung – auch im Falle eines Tierseuchenausbruches – sichergestellt werden, so die Pressemitteilung.

Die Firma SecAnim Südwest bietet zum Jahresbeginn darüber hinaus den Transport von toten Haus- und Nutztieren zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) nach Gießen an. Durch die dortigen pathologischen Untersuchungen erhofft sich das Land Hessen unter anderem eine Verbesserung in der Früherkennung von Tierkrankheiten und Tierseuchen. red

