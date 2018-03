Reif für die Bühne

Anzeige

Lampertheim.Paul liebt Jule Popp. So steht es jedenfalls in dem Text, den Senioren-Theaterleiter Heinrich Kraft ausgeteilt hat. Es ist ein Gedicht, das die Teilnehmer laut vorlesen – konzentriert und mit der richtigen Betonung. Übertreibung ist dabei ausdrücklich erwünscht. Kraft hat den Übenden vorher erklärt, welche Stellen besonders zu betonen und wo Pausen zu setzen sind. „Bringt Sinn in euren Satz hinein“, fordert er.

Auf’s Neue wiederholen die Frauen und Männer das vorgegebene Gedicht. Am Anfang jedes Treffens in der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule sitzen die Theaterleute im Stuhlkreis. Kraft macht mit ihnen Abschalt- und Konzentrationsübungen. „Jetzt sind wir in der richtigen Stimmung, Sketche zu spielen“, gibt er dann das Signal zum Proben zweier Kurzgeschichten. In die sollen die Mitwirkenden Gestik und Mimik einbringen. Das heißt, wie beim richtigen Theaterspielen sollen die Akteure die Rollen gut verkörpern und die Figuren lebendig werden lassen.

Motivierte Darsteller

Bei der einen Szene kommt eine Frau in ein Reisebüro, um sich von der Reisekauffrau beraten zu lassen. Bei der anderen Geschichte legen zwei Frauen in einem Waschsalon ein Päuschen ein. Die lustigen Texte haben die Darsteller bereits auswendig gelernt und gehen nun an die Feinheiten. Sie stellen die Rollen mit unterschiedlichen Mimik- und Gestikformen dar. Heinrich Kraft freut sich über die motivierten Frauen und Männer. Meistens kämen 13 Teilnehmer zum Workshop, erklärt er.