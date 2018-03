Anzeige

Ebenfalls bestätigt wurden Archivar Günter Cepok und die Seniorenbeauftragte Irene Niederhöfer. Mit Gisela Schacherl, Georg Lutzi, Reinhard Klimanietz und Georg Kreider besuchten vier der insgesamt zehn TVH-Ehrenmitglieder die diesjährige Versammlung. Als neues Ehrenmitglied wurde Rolf Kiefer mit einem Ehrenteller und Anstecknadel bedacht. Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnerte Werner Klimanietz an die Verstorbenen des Jahres 2017, unter ihnen Hildegard Bickel, Hans Weiß, Brigitte Vollhardt, Wolfgang Hubert und das Ehrenmitglied Heinrich Haas, der von 1962 bis 1981 den Verein als Vorsitzender geleitet hatte.

Aus dem von Klimanietz vorgetragenen Kassenbericht ging hervor, dass der TVH erneut einen stattlichen Überschuss erwirtschaften konnte. „Wir haben Großes vor“, kündigte der Vorsitzende die umfassende Renovierung des Vereinsheimes sowie Neuinvestitionen in Sportgeräte an. In der Sporthalle wird eine neue Beschallungsanlage eingebaut. Die Übungsleiterentschädigung soll um einen Euro je Stunde angehoben werden. „Es bereitet uns keine Schwierigkeiten, diese Dinge in Angriff zu nehmen“, so der Vorsitzende.

Entlastung erfolgt einstimmig

Die beiden Kassenprüfer Christoph Wagner und Jürgen Küppers bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung von Inge Gärtner, die Entlastung fiel einstimmig aus. Neue Kassenprüfer sind Christoph Wagner und Mario Dingeldein.

Abgerundet wurde die Versammlung von zahlreichen Jahresberichten aus den Abteilungen. Jürgen Mecke kündigte für den Juni einen Viertagestrip der Wanderabteilung in die Südpfalz an. Während die angedachte Hochgebirgswanderung entfallen musste, wurde die Weinwanderung bestens angenommen. Einmal monatlich werden Wanderungen oder Radtouren angeboten. Manfred Schober freute sich über den Zuwachs von 30 Sportlern auf nunmehr 105 bei der Sportabzeichenabnahme. Der Altersunterschied innerhalb der Absolventen beträgt 87 Jahre. Reinhard Klimanietz erfüllte mit 92 Jahren zum 23. Mal die Anforderungen und erhielt das Abzeichen in Silber. Am 2. Mai startet das nächste Sportabzeichentraining um 18 Uhr im Sportpark. fh

