Reise durch den Darm

Leerstände

Interessent für AWD-Markt

Leerstände in der Bürstädter Innenstadt, aber auch im Einkaufszentrum Bibliser Pfad rücken nach der Schließung des Döner-Imbisses in der Nibelungenstraße 85 und des AWD-Modemarktes im Bürstädter Norden wieder in den Mittelpunkt ...