Lampertheim.Bei seinem 60. Stiftungsfestes feiert der Katholische Kirchenmusikverein am Samstag, 21. April, 19 Uhr, eine große Geburtstagsparty im Jugendheim Mariä Verkündigung. Dem Alter des Vereins entsprechend heißt es „Back to the 60s“. Die 50er und 60er Jahre werden wieder in einem bunten Unterhaltungsprogramm aufleben. Außerdem gibt es ein Jubiläumsquiz. Als Höhepunkt präsentiert der Kirchenmusikverein den Krimiautor Manfred H. Krämer, der in die Rolle von Kabarettist Heinz Erhardt schlüpft.

Neben einer Bowle nach Originalrezept von 1958 gibt es unter anderem „Falscher Hase", Toast Hawaii und „Kalter Hund". Zuvor findet um 17 Uhr ein Festgottesdienst in Mariä Verkündigung statt, der vom Kirchenchor St. Andreas sowie vom KKMV-Newcomer-Orchester mitgestaltet wird.