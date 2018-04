Anzeige

Lampertheim.Die Jugendförderung bietet eine Reise für junge Leute nach Berlin. Bei einer Bunkertour durch die Vergangenheit Berlins, einer Shoppingtour durch das KaDeWe und das Erkunden des urbanen Stadtteils Kreuzberg oder die Hackschen Höfe werden die Jugendlichen gemeinsam mit der Jugendförderung die Hauptstadt erkunden.

Im Madame Tussauds können die Jugendlichen ihren Stars ganz nahe kommen und im Berliner Dungeon eine schaurige, spaßige und interaktive Zeitreise, durch Berlin erleben. Bei einer klassischen Sightseeingtour bekommen die Teilnehmer alles zu sehen, was in Berlin interessant ist. Um für den nächsten Tag wieder Kraft zu tanken, übernachten die Jugendlichen auf einem eigenen Hausboot auf der Spree. In gemütlicher Atmosphäre können hier Eindrücke ausgetauscht werden.

Im Teilnehmerbeitrag von 355 Euro sind die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug, die Unterbringung im Hausboot, die Verpflegung, vier Ausflüge und eine Sightseeingtour, ÖPNV-Ticket sowie ein Vortreffen enthalten. Die Freizeit findet vom 8. bis 12. Oktober statt und ist für alle Jugendliche von 14 bis 18 Jahren geeignet. red