LAMPERTHEIM.„Wer hat Angst vor dem Theater? Sie, wie ich sehe, nicht“, begrüßte Katja Böttche das Publikum, als die Kurse für Darstellendes Spiel aus den Jahrgängen E2 und Q2 die Mensa des Lessing-Gymnasiums in einen Theatersaal verwandelten.

In ihren Stücken über Ängste, Träume, Familienkrisen und Märchen reflektierten sich die Schüler selbst und schlüpften ebenso in andere Rollen. Den Anfang machte der Kurs der E2 unter der Leitung von Katja Böttche mit dem Thema Märchen und seinem Stück „Hinter den sieben Bergen“.

Eine Königin, die nur auf ihr Äußeres bedacht ist, ein Jäger, der am liebsten seine Identität wechseln will, und der berühmte Spiegel an der Wand, der gleich von einem ganzen Chor dargestellt wurde, erzählten die Geschichte von Schneewittchen auf eine andere Art und Weise. Im Mittelpunkt standen diesmal die sieben sehr unterschiedlichen Zwerge, die von rund 20 Schülern verkörpert wurden und die damit alle Hände voll zu tun hatten, ihr Zusammenleben zu organisieren. Natürlich durfte auch Schneewittchen und der bekannte Biss in den vergifteten Apfel nicht fehlen. In der Inszenierung fiel jedoch nicht nur das schöne junge Mädchen auf den Apfel herein: Alle Zwerge ließen sich täuschen.