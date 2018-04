Anzeige

Julia Wirth von der Bensheimer Beratungsfirma IFOK GmbH stellte die Strategie- und Fachberatung für nachhaltige Entwicklung vor. Über das Thema „Hier wird Zukunft gemacht“ referierten die Fachbereichsleiterinnen des Kreises Bergstraße: Corinna Schierz, Abteilungsleiterin Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz, und Claudia Bolte, Raumentwicklung. Beim Landkreis Bergstraße handele es sich um ein dynamisches Gebilde mit hoher Lebensqualität und vielfältigen Entwicklungspotenzialen, hieß es.

„Reisen Sie mit uns in die Zukunft!“, lud Eike Wenzel vom Heidelberger Institut für Trend- und Zukunftsforschung ein. Er erläuterte die Megatrends. Demografischer Wandel und Digitalisierung seien entscheidende Veränderungen. Immer beliebter werde das Mehrgenerationen-Wohnen. Wichtig sei es, diese Trends rechtzeitig zu erkennen, um sie in der Praxis nutzen zu können.

Anschließend diskutierten die Besucher des Forums über die Frage: „Wie wollen wir 2030 leben? Und wie erreichen wir diese Ziele?“ Wer sich zum Thema Wohnen einbringen wollte, war bei Expertin Yasmin Harmeed von IFOK richtig. „Energiewohnen an der Bergstraße“, hatte ein Teilnehmer seinen Wunsch auf einem Kärtchen vermerkt. Über die medizinischen Fach- und Pflegekräfte wurde am Tisch von Julia With gesprochen. „Jeder ist gut versorgt“ und „Pflegeberufe sind voll im Trend. Mehr junge Leute wollen eine Ausbildung in der Pflege machen“, so die Visionen von Teilnehmern.

„Erfolgreicher Breitbandausbau“, „flächendeckend schnelles Internet“ und „uneingeschränkte Internetnutzung in der Schule“ so die Wünsche auf den Kärtchen der Station von Kerstin Großbröhmer. roi

