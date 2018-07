Reisespaß bei Traumwetter

Anzeige

Bürstadt.Bei schönem Sommerwetter starteten die CDU-Senioren in den Chiemgau und an den Königssee, wozu Vorsitzender Horst Strecker auch zahlreiche Nichtmitglieder begrüßen konnte. Ausgangspunkt der fünftägigen Reise war die Unterbringung im Viersterne-Thermenhotel Stroebinger Hof in Bad Endorf, dem Tor zum Chiemgau in mitten der schönen Chiemseealpenregion.

Das umfangreiche Ausflugsprogramm begann mit einer Fahrt zum weltberühmten, fjordartigen Königsee inmitten der Berchtesgadener Berge, am Fuße des Watzmanns, eingebettet zwischen steilen Berghängen. Auf der Schifffahrt zur heutigen Wallfahrtskirche St. Bartholomä konnten die Reiseteilnehmer die Schönheit der Landschaft genießen. Den Abschluss bildete eine Fahrt über die Rossfeldringstraße mit einem herrlichen Ausblick auf die Berchtesgadener Berge und ins Salzachtal mit dem weiter entfernten Salzburg.

Die Alpen erkundet

Am nächsten Tag stand der Chiemsee im Mittelpunkt. Zunächst führte eine Rundfahrt zu den Ufergemeinden des Sees, ehe es per Schiff zur Herreninsel und danach zur Fraueninsel ging. Gerade von der Fraueninsel und dem Besuch der berühmten Klosterkirche, die dort zu finden ist, waren alle begeistert.