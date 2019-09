Reiter feiern Erfolge beim Herbstturnier

Lampertheim.Lautes Wiehern und das Geräusch klappernder Hufe waren am Wochenende rund um das Gelände des Reit- und Fahrvereins Lampertheim (RuF) zu hören. Dort hatte der Verein bei strahlendem Sonnenschein zu seinem alljährlichen Herbstturnier eingeladen. Dabei feierten auch zahlreiche Lampertheimer Reiter schöne Erfolge.

Im vergangenen Jahr hatte die Traditionsveranstaltung wegen eines Brandes auf dem Gelände abgesagt werden müssen. Nun waren rund 300 Reiter mit 460 Pferden aus Hessen, Baden-Württemberg und der Pfalz angereist, um ihr Können unter Beweis stellen. Darunter Teilnehmer aus Lampertheim, Mannheim, Lorsch, Schriesheim und Ladenburg. „Das ist hauptsächlich ein Turnier für den Nachwuchs“, betonte die Erste Vorsitzende Christa Mrotzek. Aus diesem Grund fanden Jugend- und Amateurprüfungen im Springen und im Dressurreiten statt. Insgesamt 710 Starter gab es dabei in den Klassen E, A und L.

Die Klasse E ist dabei die Kategorie für Einsteiger. Anfänger traten in der Kategorie A an, während sich die Fortgeschrittenen in der leichten Kategorie maßen. Hinzu kamen die Springwettbewerbe für die jüngsten Teilnehmer.

Für das leibliche Wohl sorgte der Verein selbst, der über das gesamte Wochenende hinweg mit 30 bis 40 freiwilligen Helfern vor Ort war. Zusätzlich gab es zwei Stände des Reiterlädchens auf dem Gelände, an denen es jeglichen Bedarf für Reiter und Pferd gab. Besonders erfreut zeigte sich der Verein darüber, dass das Turnier nach den Brandschäden in diesem Jahr wieder aufgenommen werden konnte. Vereinzelt wirkt der Brand vom 4. Januar 2018 aber immer noch nach. „Es gibt noch einige Baustellen, die aber nach dem Turnier angegangen werden“, kündigte Mrotzek an.

Dazu gehörten neben dem Neuaufbau der Gaststätte vor allem eine neue Außenfassade, neue Fenster und ein neues Dach für die Reithalle. Der Turnierbetrieb sei durch die Brandschäden mittlerweile allerdings nicht mehr eingeschränkt. So fanden die Springprüfungen des Herbst-Turnieres auf den neu sanierten Außenplätzen statt, die bereits beim Aprilturnier eingeweiht wurden.

Die Dressurprüfungen wurden traditionell in der Reithalle durchgeführt. Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr wird die Teilnahme des RuF am Weihnachtsmarkt sein. Im nächsten Jahres steht traditionell das große Reitturnier im April wieder auf dem Plan, das schon seit über 50 Jahren veranstaltet wird.

„Es ist auch eine Einweihungsparty geplant, wenn in der Reithalle alles fertig ist“, versprach die Vorsitzende schon jetzt. Ein Termin steht aber noch nicht fest.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019