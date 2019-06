Rekord – 45 Spargel in zwei Minuten

Gottfried Störmer überreicht Iris Daunke den goldenen Spargel. © NIx

LAMPERTHEIM.An die Spargel, fertig, los: Beim sechsten Schälwettbewerb wurden am Sonntag auf dem Spargelfest die Schäler-Klingen gewetzt und gekreuzt. Der fröhliche Wettstreit entwickelte sich im Festzelt auf dem Schillerplatz zu einem echten Krimi, bei dem es Spitz auf Knopf zuging. Mit dem Rekord von 45 geschälten Stangen in zwei Minuten durfte Iris Daunke am Ende den goldenen Spargel in die Höhe stemmen. Neben ihr wurde Alexander Scholl Sieger der Herzen.

Im Finale lieferten sich der Hofheimer Ortsvorsteher und Iris Daunke, angetreten als Tante der verabschiedeten Spargelkönigin Christin I., ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit 45 Spargeln stellte Daunke einen sensationellen Rekord auf und überbot damit die alte Bestmarke um acht Spargel. Während sich Daunke in der Vorrunde mit 29 Spargeln noch „warm geschält“ hatte, hatte sich Scholl mit 35 schon als Favorit in Stellung gebracht. Sein Bestwert sollte bis zum Finale Bestand haben.

In fünf Themengruppen (Politik, Verwaltung, Bürger, Hoheiten und Kultur) traten zunächst immer vier Kandidaten gegeneinander an. Die Regeln waren einfach: Wer in zwei Minuten mit einem „städtisch geprüften Schäler“ die meisten Spargel schält, zieht ins Finale ein und hat eine der grünen Spargelskulpturen des Künstlers Bernhard Hossner sicher. Für jeden Teilnehmer standen Körbe voller frischer Gemüsestangen parat, die von den Landwirten Eichenauer aus Hüttenfeld und Billau aus Lampertheim zur Verfügung gestellt wurden. Eine kundige Jury prüfte, ob die Spargel auch fachgerecht abgeschält wurden. Mit Daunke setzte sich auch Nichte Christin Hilsheimer (Christin I.) vom Team Verwaltung – unter anderem gegen Stadtoberhaupt Gottfried Störmer – mit 25 Spargeln durch. Bei den Hoheiten nutzte die amtierende Spargelkönigin Alina-Sophie I. ihren Heimvorteil und behielt mit ebenfalls 25 Spargeln die Oberhand. Als MIL-Mitglied zog Ralf Olbrich ins Finale ein. Die spätere Siegerin Iris Daunke hatte sich im familieninternen Bürger-Duell auch gegen Oma Irmgard durchgesetzt, die mit 83 Jahren die älteste Teilnehmerin war. Als Jungspund schlug sich der vierzehnjährige Malik Saleh vom Jugendbeirat wacker mit 18 Spargeln.

Scholl muss auf Nachschub warten

Durchs Programm führte in gewitzter Mundart Heike „vun Howwe“ Hildebrand, die die Teilnehmer mit kessen Fragen aus dem Schälrhythmus brachte. Im großen Finale pulverisierten Daunke und Scholl die alte Rekordmarke von 37. Hofheims Ortsvorsteher schälte so schnell, dass ihm der Spargel-Nachschub ausging und er 15 Sekunden lang auf neue Stangen warten musste. Von der „Ober-Schürieh“ um Rolf Hecher gab’s dafür zwei Bonuspunkte – so kam der CDU-Politiker auf 40. Als Sieger der Herzen nahm er es gelassen und gratulierte Siegerin Iris Daunke. Alle geschälten Spargel werden von Willi Eichenauer und Marita Billau an die Lampertheimer Tafel gespendet. ksm

