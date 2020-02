Rekordergebnis im Kreditgeschäft

Worms.Von früheren Betriebsergebnissen ist die Sparkasse Worms-Alzey-Ried inzwischen weit entfernt. 18,6 Millionen Euro für das Jahr 2019 wirken gegenüber dem 2015 erzielten Ergebnis von 24 Millionen Euro eher blass. Die Niedrigzinspolitik in Europa macht eben auch dem Wormser Kreditinstitut zu schaffen. Sinkende Erträge sind die Folge. „Auskömmliche Margen lassen sich damit nicht erzielen“, bestätigt Vorstandsvorsitzender Marcus Walden beim Pressegespräch.

Die Sparkasse reagiert darauf mit dem Ausbau ihrer Digitalisierungsstrategie und ihren Beratungsangeboten via Telefon und elektronische Medien. Selbst Hausbesuche gehören zum Service für Sparkassenkunden. Unterdessen werden zum 1. April fünf Geschäftsstellen geschlossen, darunter die Filiale in Hofheim (wir berichteten). Sie werden in automatisierte Selbstbedienungsstellen umgewandelt. Gleichzeitig werden die größeren Beratungscenter ausgebaut, etwa in Alzey und Osthofen. In der Lampertheimer Römerstraße gilt der Ausbau seit 2019 als abgeschlossen.

Höhere Bilanzsumme

Trotz der nüchternen Ertragslage weist die Bilanzsumme für 2019 mit 3,13 Millionen Euro ein Plus von 3,2 Prozent aus. Freude bereitet der Doppelspitze im Vorstand mit Marcus Walden und Frank Belzer auch das steigende Kreditgeschäft: Erstmals überschritt das Kreditvolumen im vorigen Jahr mit einer Steigerungsrate von 4,9 Prozent die Grenze von zwei Milliarden Euro. Davon hat das Institut Darlehen in einem Umfang von 427 Millionen Euro vergeben – 88 Millionen Euro (26 Prozent) mehr als im Vorjahr. Laut Frank Belzer ein „Rekordergebnis“.

Ähnlich wie die gewerblichen Kredite mit einem Plus von 5,8 Prozent verzeichneten die Privatkredite einen Anstieg um 5,6 Prozent. Hierbei fallen vor allem die Baudarlehen ins Gewicht. Dass Spar- und Tagesgeldkonten keine rentablen Anlageformen mehr sind, hat sich auch bei den Kunden der Sparkasse herumgesprochen: Die Kundeneinlagen weisen mit 2,7 Millionen Euro ein um 2,4 Prozent gestiegenes Volumen aus. Regelmäßiges Wertpapiersparen wird belohnt, wie die Bankchefs unterstreichen. Auf einen längeren Zeitraum gesehen, hätten etwa Aktienfonds „ganz klar die Nase vorn“. Von Neukunden mit Sparerträgen ab einer Höhe von 100 000 Euro fordert die Sparkasse inzwischen Verweilgelder.

Um ihre Ertragslage zu verbessern, will die Sparkasse nun auch ins Immobiliengeschäft einsteigen. Projekte in der Region werden gekauft und vermietet. Mit einer Leistungsbilanz von 462 Millionen Euro untermauert das Kreditinstitut seinen regionalen Standort: Kredite in Höhe von 396 Millionen Euro, Aufträge in einem Umfang von 16,6 Millionen Euro und Investitionen als Arbeitgeber in einer Höhe von 31,6 Millionen Euro verdeutlichen den Wert, den die Sparkasse für die Region anstrebt. Obendrein wurden im vergangenen Jahr Sponsorengelder in Höhe von einer Million Euro vergeben.

Die stabile Ertragsentwicklung bleibt oberstes Ziel der Sparkasse, wie Marcus Walden betont. Darüber hinaus will das Unternehmen künftig das Prinzip der Nachhaltigkeit beherzigen. So werden neuerdings Baumpatenschaften in den ans Sparkassennetz angeschlossenen Kommunen übernommen. Davon soll im Frühjahr auch die Stadt Lampertheim profitieren.

