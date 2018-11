Remis, das sich wie Sieg anfühlt

Hüttenfeld.Sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele standen für die Tischtennisspieler der SG Hüttenfeld auf dem Programm. Zu einem besonderen Aufeinandertreffen kam es beim Lokalderby zwischen dem TTC Lampertheim und der SG Hüttenfeld in der 1. Kreisklasse, bei dem es Gumbel gegen Gumbel hieß: Tobias, der vor Saisonbeginn in die Kernstadt wechselte, und Robin Gumbel, der seit vielen Jahren für die Grün-Weißen ein sicherer Punktesammler ist, standen sich erstmals in einem Verbandsspiel gegenüber. Zu einem direkten Duell der Brüder kam es aufgrund der Mannschaftsaufstellungen allerdings nicht.

1. Kreisklasse, West

SGH II – TTC Lampertheim 8:8

In einem umkämpften Derby waren die beiden Gumbels für ihre Teams das entscheidende Zünglein an der Waage. Die Brüder, die das Tischtennisspielen in Wattenheim erlernten, blieben in ihren Einzeln ungeschlagen. Neben Robin Gumbel punkteten Markus Weimer (2), Heiko Möller (2), Ludwig Günther und das Doppel Weimer/Möller für die SGH, sodass die Hüttenfelder zu einem aufgrund der Satzbilanz (27:35) insgesamt glücklichen Unentschieden kamen. Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis (10:10) belegt die zweite Herrenmannschaft aktuell den fünften Platz.

Kreisliga

O.-Mumbach II – SGH Damen 8:2

Beim Tabellendritten hatten die Damen der SG Hüttenfeld mit 2:8 das Nachsehen. Eine überzeugende Leistung zeigte Patricia Kohl, die ihr erstes Einzel und ihr Doppel an der Seite von Christa Knof-Fuchs gewann. In der Tabelle der Kreisliga stehen die Damen nach acht Spieltagen auf dem neunten Rang.

Bezirksliga, Gr. 1

SGH I – SV Nieder-Liebersbach 5:9

Unter Zugzwang ist die erste Herrenmannschaft nach ihrer 5:9-Heimniederlage gegen den SV Nieder-Liebersbach. Nach einer 2:1-Führung aus den Doppeln und einem zwischenzeitlichen 3:2 für die SGH I brachte das mittlere Paarkreuz die Wende zugunsten der Gäste, die in der Folge davonziehen konnten, während nur noch Robin Gumbel und Malte Böck mit seinem zwei Einzelerfolgen punkteten – dies hatte das 5:9 aus Hüttenfelder Sicht zur Folge.

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga bedeutet die Niederlage einen herben Rückschlag für die Hüttenfelder, die zurzeit nicht ihre Bestform abrufen können. Einen Spieltag vor der Winterpause fällt die Mannschaft von Kapitän Matthias Thomas auf den neunten Platz in der elf Teams starken Bezirksliga zurück.

3. Kreisklasse, West 1

SGH III – TTC Lorsch 6:0

Einen glatten 6:0-Erfolg landeten Tim Koch, Florian Günther, Pascal Slager und Jonas Richter in ihrem Heimspiel gegen den TTC Lorsch. Durch den Sieg rücken die Grün-Weißen auf den zweiten Tabellenplatz vor, der am Saisonende zur Aufstiegsrelegation berechtigt.

3. Kreisklasse, West 2 SGH IV – SV Kirschhausen V 3:6

Einzig Pascal Slager konnte im Heimspiel gegen den SV Kirschhausen V für die Hüttenfelder punkten: Mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelerfolg an der Seite von Jonas Richter behielt er eine weiße Weste.

3. Kreisklasse, West 1

SGH V – SG Gronau IV 6:3

Nach einem Fehlstart in den Eingangsdoppeln rissen Jannis Ihrig, Amin Mussavi und Ramin Gerber mit jeweils zwei Einzelsiegen das Ruder für die SGH V herum und setzten sich mit 6:3 gegen die SG Gronau durch.

TV Bürstadt VII - SGH VII 5:5

Im Duell „Siebte“ gegen „Siebte“ gab es nach 135 Spielminuten zwar keinen Sieger, doch das Unentschieden dürfte sich für die SGH VII um Kapitän Johannes Daenschel wie ein Sieg angefühlt haben: Für die mit einer jungen Truppe angetretene siebte Mannschaft bedeutete das Remis den allerersten Punktgewinn in dieser Saison. Seine zurzeit tolle Form bestätigte Schülerersatzspieler Erdem Kuzu, der im vorderen Paarkreuz seine beiden Einzel gewann. Die weiteren Punkte holten Ramin Gerber (2) und Moritz Müller.

Bezirksklasse

SGH Schüler A – ET Frankfurt II 2:8

Gegen den Tabellenführer vom Main kassierte das A-Schülerteam seine zweite Niederlage im achten Saisonspiel. Einzig Erick Keßler und Erdem Kuzu konnten für die Hüttenfelder punkten. Trotz der Niederlage übertreffen die Schüler weiterhin die Erwartungen der Abteilungsverantwortlichen und stehen einen Spieltag vor dem Ende der Hinserie auf dem vierten Rang in der Bezirksklasse.

Kreisliga

TV Bürstadt II - SGH Schüler B I 9:1

Mit 1:9 unterlagen die SGH-Schülerinnen dem Nachwuchs des TV Bürstadt. Den Ehrenpunkt für die Hüttenfelder holte Hanan Salih Ahmed.

Kreisliga

TTV Lorsch - SGH Schüler B II 6:4

Trotz einer couragierten Leistung unterlagen die B-II-Schüler hauchdünn mit 4:6 in Lorsch.

Auf Hüttenfelder Seite punkteten Chaima Kenaou, Jasmin Geyer und Alexia Proissl im Einzel sowie Proissl/Geyer in ihrem gemeinsamen Doppel. gün

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018