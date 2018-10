„Renaissance der Mundart“

LAMPERTHEIM.Mit so viel Andrang hatte selbst Initiator Karl-Heinz Horstfeld nicht gerechnet. Zum zweiten Treffen seiner noch jungen Dialektgruppe kamen rund 50 Lampertheimer, im Alten Rathaus blieb kein Stuhl frei. Von dieser Resonanz überwältigt verkündete Horstfeld „die Renaissance der Lampertheimer Mundart“. Vor dem ersten Treffen vor gut sieben Wochen hatte der 62-jährige Ur-Lampertheimer noch um das Fortbestehen des hiesigen Dialekts gefürchtet und daraufhin die Initiative gemeinsam mit Manfred Krämer, Richard Wehe, Werner Gärtner und Wilma Bock gegründet. Neben „Laombaderisch“ in Wort und Schrift möchte die Gruppe auch Geschichten, persönliche Erinnerungen und historische Fotos aus der Spargelstadt sammeln und bewahren.

Gerade weil der Lampertheimer Dialekt in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr aus dem Sprachgebrauch verbannt worden sei und als bildungsfern gegolten habe, werteten die Urgesteine das große Interesse aus der Bevölkerung als Erfolg. „Der Lampertheimer Dialekt ist nicht tot, sondern lebt gerade wieder auf“, freute sich Horstfeld. Um diese Entwicklung einzuleiten und Mundart zukunftsfähig zu machen, haben die Initiatoren große Pläne.

Neuauflage des Wörterbuchs

„Denn wenn keiner Begriffe, Geschichten über alte Traditionen oder Gedichte bewahrt, gehen sie unwiederbringlich verloren“, warnte er. Als Grundlage soll künftig ein „Wort- und Satzbaukasten“ dienen. „Wir haben schon 2000 Begriffe, suchen aber fieberhaft nach mehr“, erklärte Horstfeld. Einen wichtigen Grundstein habe dafür Manfred Rupp mit seinem Lampertheimer Wörterbuch gelegt. In Einverständnis mit dem Autor möchte Horstfeld das Buch nachdrucken lassen. Außerdem möchte der SPD-Stadtverordnete in den städtischen Gremien eine besondere Würdigung für Manfred Rupp anstoßen.

Dem anschließen soll sich ein Dialekt-Schreibkurs für alle interessierten Bürger. Mit Germanisten, Dolmetschern, Textern, Autoren und dem Kerweredner und Lehrer Steffen Götz habe man dafür beste Voraussetzungen in der Gruppe.

„Laombaderisch“ zu schreiben, sei nämlich gar nicht so einfach. „Denn“, weiß Buchautor Manfred Krämer, der schon so manches Heinz-Erhardt-Gedicht in hiesige Mundart übersetzt hat, „man kann nicht Wort für Wort übersetzen, unser Dialekt hat seinen eigenen Satzbau“.

Geht es nach der Gruppe, soll der Dialekt sogar an die Grundschule zurückkehren. Ein Antrag über einen „Heimatkundlichen Sprachkurs“ werde derzeit auf dem Landratsamt geprüft. Laut Horstfeld habe das einen positiven Einfluss auf die Lernleistung von Kindern in Sachen Fremdsprachen, weil das Gehirn früh zwischen „Laombaderisch“ und Hochdeutsch wechseln müsse. Auch ein Kurzgeschichten-Wettbewerb in Mundart ist geplant.

Für Unterhaltung sorgten Mundartvorträge und Diskussionen über alte Begriffe. So klärten Publikum und Initiatoren angeregt wo die „Middelgass“, „Ower“- und „Unnerstadt“ liegen und was eine „oaletzischie Mark“ oder „ä dumm Oschel“ ist.

Diskutiert wurde zudem, ob bestimmte Wörter Teil des Lampertheimer Dialekts sind und was sie bedeuten. Dabei war zumeist Wilma Bock die letzte Instanz. Die 88-Jährige ist in Lampertheim durch ihr jahrzehntelanges Mitwirken bei vielen Mundartabenden im Heimatmuseum bekannt. Diesmal trug sie schwungvoll das Gedicht „Die Sau“ vor.

Auch die Dichtungen der verstorbenen Hüttenfelder Mundartautorin Else Hanf sorgten für viele Lacher. Ihre Tochter Helga Brune gab ein Gedicht über den „Eierbaron“ und den „Rheins Philipp“ beim Besuch im Orient sowie eine Dichtung über den ehemaligen Ortsvorsteher Walter Schmitt im Wahlkampf vor.

