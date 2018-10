Renaturiertes Kleinod

Bürstadt.Weitläufige Wiesenflächen, Futter suchende Vögel und das Wasser der Weschnitz prägen das renaturierte Vogelschutzgebiet „Weschnitzinsel“ in Lorsch. Zu einer Fahrradexkursion mit diesem Ziel lädt der Naturschutzbund (Nabu) Bürstadt am Samstag, 27. Oktober, ein.

Start der gemeinsamen Fahrradtour ist um 10 Uhr am Waldparkplatz Riedrode hinter dem Bahnhof Bürstadt-Riedrode. Vor Ort wird Christian Zurek vom Vogelschutzverein Lorsch den Exkursionsteilnehmern die Renaturierungsmaßnahmen erläutern, bei denen die künstlichen Flussarme der Alten und Neuen Weschnitz zusammengeführt worden sind und nun wieder in ihrem alten Bett frei durch ihre Aue mäandern. Wer sich im Vorfeld bereits ein wenig informieren möchte, sei auf die Seite www.weschnitzinsel.de hingewiesen. Nach der Rückkehr aus Lorsch besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen im Back- und Brauhaus Drayß in Bürstadt.

Die Länge der per Fahrrad zu fahrenden Strecke beträgt insgesamt etwa 20 Kilometer. Die Teilnahme an der Tour ist kostenfrei, und auch Nichtmitglieder sind eingeladen. Um Anmeldung unter michael.held@nabu-buerstadt.de wird gebeten, um die Interessenten gegebenenfalls bei kurzfristigen wetterbedingten Planänderungen informieren zu können. red

