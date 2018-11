Hofheim/Worms.Nach dem Erfolg 2015 richten der Deutsche Turner-Bund gemeinsam mit dem TV Hofheim und dem TV Leiselheim am Samstag, 17. November, erneut das Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ aus. Rund 800 Teilnehmer aus rund 40 Mannschaften werden im Wormser Theater die besten Showgruppen Deutschlands ermitteln.

Bei diesem Wettbewerb des Deutschen Turnerbundes (DTB), bei dem Kreativität mit sportlicher Höchstleistung gezeigt wird, starten die Landesbesten. Ziel ist es, den Titel „DTB-Showgruppe 2018“ zu erhalten. Als lokaler Starter sind die „Stud Buttons“ des TV Hofheim zu sehen. Die Jury besteht aus vier Wertungsrichtern des DTB sowie einem Vertreter der Stadt Worms.

Stimmungsvolle Gala-Show

Die 15 Gruppen, die den Titel verliehen bekommen, präsentieren sich am Abend in einer stimmungsvollen Gala-Show. Über 250 ehrenamtliche Helfer aus beiden gastgebenden Vereinen tragen zum Gelingen dieser Großveranstaltung bei. Übernachtet wird in Schulen, die Verpflegung und Betreuung der angereisten Turner wird von Ehrenamtlichen der ausrichtenden Vereine übernommen. „Wir freuen uns, mit unserem attraktiven Showwettbewerb wieder in einem Theater zu Gast sein zu dürfen, um unsere kreativen und begeisternden Spitzenvorführungen genießen zu können. Unser Ziel ist es, den Vorführgruppen ein professionelles Ambiente und damit bestmögliche Voraussetzungen zu geben“ so DTB-Vizepräsidentin Michaela Werkmann.

Geboten werden Akrobatik, Gerätturnen, Gymnastik, Rope Skipping, Tanz und Rhönradturnen. Die qualifizierten Gruppen stehen zum großen Teil fest. So werden drei Goldmedaillengewinner der vom Weltturnverband F.I.G. veranstalteten „World Gym for Life Challenge“ erwartet: das „Showteam Matrix“ aus Freiburg, das „Showteam Blues Brothers“ vom TV Ludwigshafen-Bodensee und die „Showturngruppe“ des Stedinger Turnverein Berne aus Niedersachsen.

Karten sind erhältlich bei Ticket Regional unter der Ticket-Hotline 0651/97 90 777. fh

