Rendezvous mit ungeahnter Wende

Lampertheim.Langanhaltender Beifall schallte den Bühnenakteuren und Helmut Wehe an der Technik entgegen. Obendrein wurde der Fleiß des Projektleiters und Sängers Hans-Peter Stoll und seiner Bühnenpartnerin, Opernsängerin Louisa Yalden, gewürdigt. Vor allem Lieder von Bodo Wartke standen auf dem Programm des Konzerts im Schwanensaal.

Wartke ist ein großartiger Klavierkabarettist und feiner Wortspieler, der seine anspruchsvoll gereimten Lieder mit Witz verpackt. „Das Klavierspiel übernimmt Pianist Manuel Jandl“, erklärte Stoll. Er hatte für die Veranstaltung der Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) das Thema „Lauter lustige Lieder über die Liebe“ von Wartke und weiteren Künstlern herausgesucht. Scheinbar mühelos nahmen die Musiker die Hürde und zogen die Besucher in ihren Bann. Stoll selbst besitzt eine Ähnlichkeit mit dem Liedermacher aus Berlin. Er wählte seine Kleidung dem Original entsprechend aus und wendete sein schauspielerisches Talent an.

Anders als der Klavierkabarettist holte sich Stoll jedoch mit Frank Willi Schmidt einen Kontrabassisten und mit Hans-Jürgen Götz einen Schlagzeuger auf die Bühne. Vorrangig gefragt waren gefühlvolle Lieder für romantische Stunden zu zweit, die die Herzen dahinschmelzen lassen oder bei Liebeskummer helfen.

Eben noch erfreuten Stoll und Yalden mit einem scheinbar sentimentalen Song und sanften Tönen, da gewann kurzerhand der groteske Gag die Oberhand. Wie bei dem Liebeslied „Warum nich‘“, in dem das Rendezvous eine unvorhersehbare Wende nimmt. „Ob ich, wenn ich Lust hätt‘, noch mit raufkäm‘ auf ‘ne Tasse Tee“, sang Stoll voller Erwartung und schob nach: „Ich sei ein wirklich guter Freund, sagt sie und schläft ein.“

Am Lied „Ja, Schatz“ hatten auch die Akteure im Schwanensaal ihren Spaß: „Ich liebe sie nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Ich suche mit Bedacht eine Axt für meine Frau aus und warte auf die Nacht.“ Mit der Kehrtwende: „Naja was soll’s? Hack ich halt Holz.“ Sehr angetan waren die Wartke-Fans auch vom Lied „Ich liebe dich“, das Stoll in mehreren Sprachen und Dialekten sang. Louisa Yalden wählte Lambada Platt und Hans-Peter Stoll die finnische Sprache.

Yalden brachte die Besucher außerdem mit Georg Kreislers Klassiker „Taubenvergiften im Park“ und Anna Depenbuschs „Benjamin“ zum Lachen. Der Song „Aschenbrödel“ von Christiane Weber wurde gerockt. Und das „Rucke di guh“, sang ein kräftiger Zuschauerchor. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019