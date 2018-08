Reppert tritt zurück

Lampertheim.Detlev Reppert (Bild/CDU), langjähriges Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, hat sein Mandat niedergelegt. Wie Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) gestern mitteilte, schied Reppert (67) bereits mit Wirkung zum 7. August aus. An seine Stelle soll der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Werner Hofmann nachrücken.

Reppert ist nach eigenen Angaben schwer erkrankt. Er hätte die Tätigkeit gerne fortgesetzt, „weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat“, wie er im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ sagte. Das lasse die Krankheit aber nicht mehr zu, da er in regelmäßigen Abständen ins Krankenhaus müsse. Reppert war zuletzt Mitglied des Kulturausschusses und der Sportkommission. Diese Aufgaben wolle er nun in jüngere Hände legen. Allerdings wolle er weiter Mitglied des CDU-Vorstands bleiben.

Hofmann (63) ist bereits seit 1989/90 im Vorstand der Lampertheimer CDU aktiv. Über zwölf Jahre führte er auch die Partei, trat dann aber 2014 aus dem Fraktionsvorstand und seiner Tätigkeit im Haupt- und Finanzausschuss zurück – aus beruflichen Gründen. „Die Doppelbelastung aus Beruf und Ehrenamt wurde einfach zu viel“, sagte er dieser Zeitung. Hofmann war als Diplom-Ingenieur bei Daimler in Mannheim angestellt. Dies hat sich geändert. Am 1. Mai ist er in Rente gegangen, so dass er wieder mehr Zeit für andere Aufgaben – zum Beispiel auch in der katholischen Kirche – findet. „Ich fühle mich bereit, wieder in die Zukunft Lampertheims eingebunden zu werden“, sagte er. Als Schwerpunkte könnte er die Bereiche Kultur und Sport seines Vorgängers übernehmen, sein Interesse gelte aber auch dem Sozialausschuss. Hdf

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018