Respekt bei Diesterweg

Lampertheim.Eine schweres Auswärtsspiel wartet am Samstag (15.30 Uhr) auf die B-Liga-Handballer des TV Lampertheim II. „Mit der TGB Darmstadt bekommen wir es mit einem richtig starken Gegner zu tun“, hat TVL-Trainer Stefan Diesterweg großen Respekt vor den Gastgebern.

Sein Hauptaugenmerk legt der Übungsleiter auf die eigene Defensive: „Da müssen wir gut stehen und die Wege des starken Spielmachers der TGB einengen“, so Diesterweg, der zudem vor dem Rückraum-rechts-Spieler der Darmstädter warnt.

„Wie gut die TGB ist, zeigt die Tatsache, dass sie letztes Jahr eigentlich schon aufgestiegen wäre, aber die eigene erste Mannschaft schon in der A-Liga ist und deshalb musste Darmstadt bei uns in der Liga bleien“, erinnert Diesterweg, der seine Mannschaft in der südhessischen Unistadt aber nicht chancenlos sieht: „Wir werden unser bestes geben. Wir sind komplett und wenn wir einen guten Tag erwischen, ist auch dort was drin.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.11.2019