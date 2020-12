Restliche Gelder fließen in Hofheimer Projekte

Gerdi Greßhoff leitete die letzte Versammlung des Vogelvereins. © FH

Hofheim.Zur Jahreshauptversammlung und der damit letzten Versammlung des Vogelvereins Hofheims überhaupt hatte Gerdi Greßhoff ins Bürgerhaus eingeladen. An der Rechnerin und Schriftführerin des 1951 gegründeten Vereins hing in den vergangenen Monaten die gesamte Verantwortung. „Das Kapitel Vogelverein wird als Folge unseres Beschlusses, den Verein aufzulösen, heute seinen Abschluss finden“, sagte Gerdi Greßhoff in einer doch sehr emotionalen Begrüßung. Die Gedanken aller Anwesenden waren beim verstorbenen Vorsitzenden Johannes Greßhoff und beim ebenfalls verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Hagemann, die beide über Jahrzehnte ein wichtiger Bestandteil des Vereins waren.

Johannes Greßhoff war am 30. Juni 2019 verstorben, Er war 1987 in den Verein eingetreten, den er von Anfang Februar 1995 bis zu seinem Tod leitete. Sein Stellvertreter, Bernd Hagemann, verstarb am 10. Juni dieses Jahres. Er war 1988 dem Verein beigetreten, in dem er in den zurückliegenden acht Jahren das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden ausübte. Das Duo war immer aktiv, sei es bei den Nistkästenwanderungen, der aufwendigen Ausrichtung des beliebten Weihnachtsmarkts, dem Herstellen von Futterhäuschen, Einkochen von Vogelfutter oder der Betreuung der Vogelschutzgebiete und Streuobstwiesen.

Als Versammlungsleiter im Bürgerhaus fungierte Ortsvorsteher Alexander Scholl. In ihrem Rechenschaftsbericht erinnerte Gerdi Greßhoff an den am 28. Dezember 2018 gefassten Beschluss, den Verein aufzulösen. Zwischenzeitlich wurde das ehemals so stolze Vereinsheim an den Turnverein verkauft. Am 30. November zählte der Vogelverein noch 89 Mitglieder. In den vergangenen Monaten lag die r Abwicklung sämtlicher Tätigkeiten und Projekte auf Gerdi Greßhoff, darunter auch die Übergabe gestifteter Bänke des Vereins für den Friedhof (wir berichteten). Den Kassenbericht lieferten Karl Müller und Heinz Scherer.

Nun will der Verein noch angestoßene Projekte zu Ende bringen und finanzielles Guthaben auf jeden Fall in Hofheim belassen. Die Kommunalen Kindergagesstätte erhält für eine Naturstation rund 3000 Euro Zuschuss. Das Familienzentrum darf sich über 2000 bis 3000 Euro für die Finanzierung einer Werkstatt freuen. Weitere Bänke sollen am Hofheimer Rundwanderweg aufgestellt werden, konkret am Sackstein, dem Erlebniswald in der Nordheimer Straße, am Mühlgraben und am Vereinsheim, dazu möglichst noch eine Nistkastenwand.

Das übrige Vermögen soll in die Renaturierung einer Fläche fließen, die neben dem Stadion in Hofheim liegt. Mit der Stadt wird diesbezüglich eine Vereinbarung geschlossen, dass die stattliche fünfstellige Summe nur für dieses Projekt verwendet werden darf. Als Liquidatoren zur Abwicklung des Vereins wählte die Versammlung Werner Klimanietz und Gerdi Greßhoff. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.12.2020