Retter proben Einsatz im eiskalten Nass

Lampertheim.Es bedarf einiges an Enthusiasmus und viel Liebe zum Ehrenamt, wenn Menschen freiwillig ins eiskalte Wasser springen. Wenn dazu noch Nebelschwaden über den Badesee der Biedesandbäder wabern und selbst die Wasservögel noch die Köpfe unter den Flügeln verstecken, dann empfindet der Beobachter bei diesem Anblick schon ein wenig Ehrfurcht.

Als Vorbereitung auf die kommende Saison hatte der Lampertheimer Ortsverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) fünf Ortsgruppen aus der Umgebung zu einer 48-Stunden-Übung eingeladen. Die Ortsverbände Lampertheim, Biblis, Heppenheim, Viernheim, Neckarsteinach und Hirschhorn sind in der Region gemeinsam im Rettungsdienst und Katastrophenschutz aktiv. Technisch verstärkt wurden die Helfer bei den Übungseinheiten durch Boote, einen Tauchroboter, eine Drohne und ein Sonargerät.

„Wir haben uns bereits am Freitagabend im Vereinsheim getroffen und dort auf Feldbetten übernachtet“, berichtete Thomas Hanselmann, Technischer Leiter der DLRG-Ortsgruppe Lampertheim, am Samstag im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Nachteinheit am Altrhein

Beschäftigten sich die etwa 30 Ehrenamtlichen am ersten Abend noch mit theoretischer Einweisung in Geräte und Material und erhielten Sicherheitsunterweisungen, gingen Taucher am frühen Samstagmorgen mit Sonargerät, Tauchroboter und GPS-Gerät ans und ins kühle Nass. Geübt werden sollte bei dieser Aktion die Suche nach vermissten Per-sonen.

Des Weiteren stand eine Rettung übers steile Ufer, das Abseilen und der Transport von Liegen sowie eine Taucherausbildung auf dem Programm. „Ab 22 Uhr findet außerdem eine Nachtübung am Altrhein statt“, erklärte Hanselmann. Dazu sollten fünf Personen ausgesetzt und diese mit Hilfe von Drohnen gesucht werden. Auch die Boote sollten bei dieser Übungseinheit zum Einsatz kommen.

Am gestrigen Sonntag fuhren die Lebensretter mit ihren Fahrzeugen schließlich in die Nähe von Trebur (Kreis Groß-Gerau). Dort sollte eine Strömungsrettung geprobt werden. „Wir hatten im vergangenen Jahr – auch wegen des heißen Sommers – 20 Einsätze“, so Thomas Hanselmann. Zudem übernehme die Mannschaft der DLRG auch die Rettungswache am Lampertheimer Badesee. Fell

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019