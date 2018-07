Anzeige

Lampertheim.„Die SOS-Rettungsdosen sind wieder da“, verkündet die Lampertheimer Seniorenbeiratsvorsitzende Gerlinde Hellmuth. Eine Dose kostet 2 Euro. Sie sind in Apotheken, in Arztpraxen, im Rathaus-Service und in der Seniorenbegegnungsstätte erhältlich. Die Seniorenbegegnungsstätte ist dienstags und donnerstags ab 14 Uhr geöffnet. Bei der SOS-Rettungsdose handelt es sich um ein Angebot für Menschen, die zu Hause leben. Dank der Dose sind im Notfall für die Helfer-Dienste wichtige Informationen zur Hand. Die Rettungsdose enthält ein Datenblatt mit persönlichen Angaben. Die Dose sollte in der Innentür des Kühlschranks gut sichtbar aufbewahrt werden. roi