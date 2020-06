Rheinlüssen bei Häuslebauern begehrt

Hofheim.In vollem Gang befinden sich derzeit die Erschließungsarbeiten für den letzten Bauabschnitt des Baugebietes Rheinlüssen II bis IV in Hofheim. Bis zum September rechnet der Erste Stadtrat Jens Klingler, gleichzeitig Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim (SEL), mit der Fertigstellung der Erschließung. „Es sieht gut aus“, erklärt Klingler, der trotz der anhaltenden Corona-Pandemie guter Dinge ist, direkt im Anschluss im Oktober die Freigabe für die angehenden Bauherren zu geben.

Die Firma Jakob Gärtner & Söhne zeigt sich für die Erschließungsarbeiten im 19 000 Quadratmeter beachtlich großen Baugebiet verantwortlich. 29 Bauplätze in einer Größenordnung von 450 bis 600 Quadratmetern sind ausgewiesen. Die SEL befindet sich Corona zum Trotz derzeit inmitten der Vermarktung, vier Zusagen an künftige Häuslebauer hat Klingler bereits in trockenen Tüchern. Die Anzahl an Interessenten für dieses attraktiv ausgerichtete Baugebiet am Ortsrand beziffert der SEL-Geschäftsführer auf „jenseits von 300, wir haben Listen, das ist unglaublich“. Teilweise warten Interessenten seit 13 Jahren auf ein Grundstück. Unter den Bewerbern befinden sich gut zur Hälfte Hofheimer und Lampertheimer Familien. Auf etwa 20 bis 30 Prozent beziffert Klingler den Anteil derer, die durch Corona betroffen sind, sich in Kurzarbeit befinden oder um ihren Arbeitsplatz bangen müssen und somit keine Bauverpflichtung eingehen können. Geht es nach Klingler, sollen diese Interessenten nicht unter den Tisch fallen. Im Aufsichtsrat der SEL solle deren Situation thematisiert werden.

Nach dem Abschluss dieses Baugebietes könnte dann perspektivisch für Hofheim das Baugebiet „Langes Gräbel“ angegangen werden, wozu die SEL allerdings noch in den Besitz der entsprechenden Grundstücke kommen muss. fh

