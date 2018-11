„Richtig coole“ Bücherei

LAMPERTHEIM.Kinder und Jugendliche für Bücher zu begeistern ist oft kein leichtes Unterfangen. Bibliotheken gelten längst nicht bei allen Heranwachsenden als angesagte Orte, um nach der Schule die Freizeit zu verbringen. Am Montagmittag aber fanden 21 Schillerschüler die Bücherei „richtig cool“, obwohl sie eigentlich gar keine Leseratten sind. Die Stadtbücherei testet in Sachen Kinderangebot nämlich neue Wege. Mit dem Projekt „Kids programmieren ihre Welt“ erlernen Jungen und Mädchen die Grundlagen des Programmierens. Gleichzeitig soll eine Verbindung zwischen dem Buch in der analogen Lesewelt und dem Spiel in der digitalen Welt entstehen.

„Wir wollten das immer schon machen“, freute sich Bücherei-Leiterin Barbara Burkard über den Startschuss zum kostenlosen Projekt. An drei aufeinander folgenden Montagen werden die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren Schritt für Schritt an die Denkweise des Programmierens herangeführt.

Basiswissen im Kinderbuch

Erst lernen sie Basiswissen im Kinderbuch „Hello Ruby, programmier dir deine Welt“, dann überwinden sie mit kleinen, programmierfähigen Robotern Hindernisparcours. Am letzten Tag dann dürfen die Teilnehmer mithilfe einer Tablet-App und dazugehörigem Steckbrett ein eigenes Abenteuerspiel entwerfen.

Weil die Kosten in Höhe von 2600 Euro für das notwendige technische Equipment vollständig vom Deutschen Bibliotheksverband und dem Bildungsministerium übernommen wird, war die Gelegenheit für die Lampertheimer Bücherei da. „Das eröffnet uns und den Kindern ganz neue Horizonte, denn es spricht eine neue Zielgruppe an“, erklärte Burkard. Das Besondere am Projekt sei, dass es sich durch den technischen und digitalen Aspekt nicht nur an Kinder wende, die ohnehin gerne lesen und oft in der Bücherei sind.

Speziell Jungen und Mädchen mit erschwertem Bildungszugang und limitiertem Zugang zu digitalen Medien will das Konzept ansprechen. Es ist deshalb ein Kooperationsprojekt mit der Schillerschule, die mögliche Teilnehmer ausgewählt hat. Die Kombination aus Buch und App sei für die Kinder ein „ganz neues Erlebnis“, so Burkard.

Neuland betreten

Aber auch das Bibliotheksteam betritt mit der Aktion Neuland. Gut, dass Auszubildender Alexander Weiß selbst gerne spielt und sich auch mit den Hintergründen des Programmierens auskennt. „Computer“, erklärte der Projektleiter den erstaunten Kindern, „sind echt doof“. Man müsse ihnen alles ganz genau vorsagen und alle Aufgaben in haarkleine Teilschritte aufteilen. Am Ende soll ein Spiel nach dem Vorbild von „Super Mario“ entstehen. Weil das alle kennen, war der Nachwuchs aus dem Häuschen. „Die komplette visuelle Gestaltung liegt bei den Kindern“, betonte Weiß. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Figuren, Hintergründe, Gegenstände und Gegner – all das entwerfen die Kinder Pixel für Pixel selbst. Zum Abschluss soll das „Lampertheimer Super Mario“ hochgeladen werden. So ist es für alle auch nach Projektende frei zugänglich und spielbar.

Ein zweiter Workshop mit der Schillerschule findet im November 2019 statt. „Wenn es gut läuft“, kündigte Burkard an, „gibt es im Sommer noch einen frei zugänglichen Kurs“.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.11.2018