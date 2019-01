Rita Rose wird geehrt

Hofheim.Der SPD-Ortsbezirk Hofheim lädt die Hofheimer Bürger zu einem Jahreseinstieg ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins statt. In einem kleinen offiziellen Teil wird die Vorsitzende Silke Lüderwald die Gäste begrüßen und in einer kurzen Einführungsrede auf die politischen Vorhaben 2019 eingehen. Dann folgen Grußworte weiterer Politiker.

Im Mittelpunkt des Abends steht eine besondere Ehrung für Rita Rose. Der langjährigen Hofheimer Ortsvorsteherin wird die Willy-Brandt-Medaille, die höchste Auszeichnung der Sozialdemokraten, verliehen. Die Laudatio hält Lampertheims ehemaliger Bürgermeister Erich Maier.

Wichtig ist den Hofheimer Genossen an diesem Abend aber auch die Geselligkeit und gute Gespräche. mit den Bürgern. Dazu werden ein kleiner Imbiss und Getränke gereicht. Alle Hofheimer Bürger – vor allem auch Neubürger – sind zu dem Empfang eingeladen. fh

