Hofheim.Die Egerländer Gmoi fand sich im Bürgerhaus zu ihrer Jahreshauptversammlung ein. Der Umbau des Bürgerhauses hatte die Vereinsaktivitäten im vorigen Jahr nach eigenen Angaben stark eingeschränkt; so musste das Maibaumfest abgesagt werden. Neben den regelmäßigen Sing- und Tanzstunden gab es lediglich einen öffentlichen Auftritt von Tanzgruppe und Chor im Sommer im Altenpflegeheim in Lampertheim.

„Durch das nicht zur Verfügung stehende Bürgerhaus sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, bestätigte Rita Sittauer in ihrem Jahresbericht. In diesem Jahr ist das Maibaumfest für 10. Mai vorgesehen. Geplant, aber noch noch nicht endgültig beschlossen ist ein Erntedankfest Anfang Oktober und die Weihnachtsfeier im Bürgerhaus.

„Mein Bestes geben“

Nachdem Uwe Rückert nicht mehr für den Vorsitz kandidierte und dies auch frühzeitig signalisiert hatte, wählte die Versammlung Rita Sittauer zur neuen Vorsitzenden. „Ich versuche, mein Bestes zu geben“, meinte sie nach ihrer Wahl. Zum zweiten Vorsitzenden wählte die Versammlung Michael Sittauer, Rechner ist Horst Ackermann.