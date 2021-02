Lampertheim. Der Infektionsausbruch in der Lampertheimer Kindertagesstätte Guldenweg wird an diesem Freitagmorgen eine Rolle im morgendlichen Pressegespräch des Robert-Koch-Instituts (RKI) spielen. Zwei RKI-Mitarbeiter waren diese Woche zur Unterstützung des Bergsträßer Gesundheitsamtes im Kreis unterwegs. Im Fokus der Fachleute: Die Ausbrüche der britischen Corona-Mutanten in drei

...