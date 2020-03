Roboter kommt zum Einsatz

Lampertheim/Hofheim.Im Bereich des Kanalnetzes in Lampertheim und im Stadtteil Hofheim wird ab sofort die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise fortgesetzt. Die Sanierung in Lampertheim erfolgt im Schlauchlinerverfahren einschließlich Robotertechnik. Durch dieses Verfahren müssen keine Straßen aufgebrochen werden. Mit geringfügigen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Es ist geplant, die Arbeiten bis Mitte Mai 2020 abzuschließen.

Betroffen sind folgende Straßen: Alfred-Delp-Platz, Im Dornhaag und Moltkestraße (Restarbeiten) sowie Albert-Schweitzer-Straße, Bismarckstraße, Friedrichstraße, Hospitalstraße, Jahnstraße, Jakobstraße, Kriemhildenstraße und Peterstraße. Die Restarbeiten der Sanierung in Hofheim, ebenfalls ohne Straßenaufbruch, erfolgt in folgenden Straßen: Berliner Straße, Balthasar-Neumann-Straße, Brüder-Grimm-Straße und Am Sackstein. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020