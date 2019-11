Roboter laufen übers Spielfeld

Lampertheim.Die Stadtbücherei Lampertheim hat zum zweiten Mal das Projekt „Kids programmieren die Welt“ gestartet. 20 Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, die einen erschwerten Zugang zu Bildung haben, lernen dabei die Grundkenntnisse des Programmierens.

Fragen wie „Was ist ein PC?“ oder „Woher weiß ein PC, was er tun soll?“ stehen dabei im Vordergrund. Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt mit der Schillerschule Lampertheim und der Orbishöhe, die die teilnehmenden Schüler ausgewählt haben. Zusätzlich wird das Projekt vom Deutschen Bibliotheksverband und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt.

Am Montag fand eines von insgesamt vier Treffen in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei Lampertheim statt. An diesem Nachmittag ging es darum, die Theorie des Programmierens aus der ersten Stunde in die Praxis umzusetzen. Begleitet werden die Erfahrungen der Kinder durch das Buch „Hello Ruby, programmier’ dir deine Welt“ von Linda Liukus, das die Grundlagen des Programmierens kindgerecht erklärt.

„Die Idee hinter dem Buch ist, zu testen, wie früh man mit Kindern in diesem Bereich arbeiten kann“, erklärte Alexander Weiß, der das ganze Konzept erarbeitet hat und die Veranstaltung leitete. In der zweiten Stunde wurden die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. Gemeinsam sollten sie dann Aufgaben aus dem Buch lösen und stellten dabei fest, dass Probleme beim Programmieren in viele Teilschritte zerlegt werden müssen, um gelöst zu werden.

Knifflige Stationen

An der ersten Station sollten die Kinder die elektronische Spielfigur, den Beebot, über ein Spielfeld navigieren und so Punkte sammeln. Etwas aufgepeppt wurde ein Memoryspiel durch den Beebot an der zweiten Station. Die Kinder mussten den kleinen Roboter dabei auf die Felder navigieren, um die Memory-Karten aufzudecken. Besonders knifflig wurde es an der dritten Station. Hier mussten die Kinder versuchen, den Beebot so zu programmieren, dass er an einer bestimmten Stelle im Raum stehenbleibt. „Das ist schwerer, weil es keine vorgegebenen Felder gibt und man lernen muss, die Abstände frei einzuschätzen“, erklärte Weiß.

Im Laufe des Nachmittags wurde gewechselt, so dass jedes Kind an jeder Station üben konnte. „Programmieren ist etwas, was immer jünger angefangen wird“, betonte Alexander Weiß und fügte hinzu: „Das ist einfach Teil unserer Gesellschaft“. Die Beebots seien extra für die Arbeit im Kindergarten konzipiert worden und so das optimale Spielzeug, um die Grundlagen des Programmierens zu erfahren.

Wer Interesse am Programmieren hat, kann sich das Buch „Hello Ruby, programmier’ dir deine Welt“ in der Stadtbücherei ausleihen und selbst aktiv werden. av

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019