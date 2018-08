Rock am See geht in die siebte Auflage

Lampertheim.Die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) und „cultur communal“ – unterstützt von der der Biedensand-Bäder GmbH – laden alle Musikinteressierten am Samstag, 25. August, zum Open Air-Konzert Rock am See in die Biedensand-Bäder ein. Wenn die Sonne sich über dem Lampertheimer Badesee senkt, die Massen auf die Festivalwiese strömen und eine Band die Menge zum Beben bringt – dann ist wieder Rock am See. Das Open Air-Konzert des Jahres geht am 25. August in seine siebte Auflage.

Zurück zu den Wurzeln

Nach der wetterbedingten Absage von Rock am See im vergangenen Jahr haben sich die Projektbeauftragten in diesem Jahr ein ganz neues Motto vorgenommen: „Back To The Roots“ (zu deutsch: Zurück zu den Wurzeln). Was heißt das konkret? Die Projektbeauftragen Barbara Boll und Matthias Klöpsch wollen sich auf das Wesentliche fokussieren: guten, alten Classic Rock. Und dafür gehen sie dieses Mal mit einer etwas reduzierten Besetzung an den Start. „Weniger Akteure auf der Bühne heißt nicht, dass alles kleiner klingt oder weniger gut ist “, sagen Boll und Klöpsch. „Ganz im Gegenteil, das wird großes Kino!“ „Die Songs auf der Setliste lesen sich wie ein ,Who is Who’ der Kultrock-Bands“, verraten die Projektbeauftragten. Mit dabei sind Kompositionen unter anderem Deep Purple, Led Zeppelin, Queen und AC/DC.

Dass sich Rock am See, präsentiert von der Musikerinitiative Lampertheim (MIL) und „cultur communal“, in den vergangenen Jahren zum Erfolgskonzept entwickelt hat, ist schwer von der Hand zu weisen. Das Format lebt vor allem durch eine sehr ordentliche Stammband, die MIL Rock Allstars. Diese bestehen auch in diesem Jahr wieder aus Patrick Schneller (Schlagzeug), Patrick Embach (Keyboards, Gesang), Matthias Klöpsch (Gitarre, Gesang) und Barbara Boll (Gesang). Verstärkt werden sie durch Dietrich Bechtel (Bass). Als Gast ist eine Künstlerin dabei, die nicht neu auf der Bühne am See ist: Melanie Haag. Sie hat bereits in vergangenen Jahren die Zuschauer begeistert. Zu ihr muss man nicht mehr viele Worte verlieren, die Mannheimer Sängerin und Schauspielerin ist einfach ein Garant für höchste musikalische Genüsse.

Tickets für Rock am See 2018 gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Aktuelles zu Rock am See und Hintergrundinfos gibt es auch auf facebook (facebook.com/rockamsee2018). Beginn der Veranstaltung ist am Samstag, 25. August, um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. red

