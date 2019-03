Lampertheim.Zu einem Cross-Over-Konzert laden cultur communal und die Lukasgemeinde am Sonntag, 3. März, 17 Uhr, in die Domkirche ein. Auf dem Programm stehen Rock, Pop und Klassik. Die Kirchenorgel trifft auf E-Gitarre, E-Bass und Drums. Gespielt werden Rockhymnen bis zu klassischen Melodien. Den Dom zum Rocken bringen Joachim Sum (Gitarre), Frank Willi Schmidt (Bass), Hans Jürgen Götz (Drums) und Heike Ittmann (Orgel). Die Aufführung wird per Videoleinwand von der Empore in den Kirchenraum übertragen. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt sieben Euro. Karten im Rathausservice (Telefon 06206/9 35-1 00 oder rathaus-service@lampertheim.de) sowie an der Abendkasse. red

