Rock-Show erinnert an Queen

Lampertheim.Queen, wahrscheinlich die erfolgreichste Rockband der 1970er und 1980er Jahre, ist schon lange zur Legende geworden. Mit der Show „Forever Queen“, die die Band Queen Mania allabendlich auf die Bühne bringt, wird ihre die Musik wieder lebendig. Am Samstag, 1. Februar, ist die Inszenierung in der Lampertheimer Hans-Pfeiffer- Halle zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr. Die Show erinnert vor allem an den Ausnahmekünstler und Frontman Freddie Mercury, der inzwischen mehr als ein Vierteljahrhundert tot ist. Sie will mit der temperamentvollen Musik des Superstars und seiner Band sowie mit einer aufwendig Multimedia- und Lightshow locken. red

