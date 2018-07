Anzeige

Projektleiter: Helmut Wehe

Neben Helmut Wehe werden zu hören sein: Heiko Persson (Gesang), Siggi Groß und Karl Thomas (beide Gesang und Gitarre), Michael Rentschler (Keyboard), Hans Heer (Bass), Christoph Tischmeyer (Saxofon) und Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug).

Tickets sind für 13 Euro an den Vorverkaufsstellen Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (Telefon 06206/5 36 92), Horle-Mode & mehr, Kaiserstraße 19 (06206/22 39) und bei der Gaststätte „Zum Pit“, Nibelungenstraße 66, 68642 Bürstadt (06206/70 76 81) sowie für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich. Die Veranstaltung ist teilbestuhlt, es herrscht freie Platzwahl.

Veranstalter ist die Musiker-Initiative-Lampertheim und „cultur communal“ der Stadt Lampertheim mit freundlicher Unterstützung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.07.2018