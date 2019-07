Rockmusiker heizen Publikum ein

LAMPERTHEIM.Das Bistro am Römer rockt – und wie. Mit einem Open-Air am Samstagabend sorgte die Band „Hot Pete and the cold ones“ für ausgelassene Tanz- und Feierstimmung auf dem Vorplatz neben der Domkirche. Die fünfköpfige Formation begeisterte mit großen Rock- und Pop-Hits der Musikgeschichte. Bei lauem Sommerwetter war das Bistro bis auf den letzten Platz gefüllt, viele standen in großen Menschentrauben bis zur Domwiese. Für den Geschmack mancher Anwohner wurde allerdings zu lange gerockt.

Den Ort des Geschehens hatten die Verantwortlichen dank des guten Wetters am Abend nämlich nach draußen verlegt, wo das Quintett direkt vorm Bistro Stellung bezog. Das Open-Air startete mit der Nummer „Long Train running“ (1973) von den Doobie Brothers. Gleich darauf folgte der Beatles-Hit „Come together“ aus dem Jahr 1969. Mit Peter Heiß (Gitarre, Gesang), Hans-Peter Herbel (Gitarre, Gesang), Stefan Bauer (Bass), Michael Wegerle (Schlagzeug, Gesang) und Marion Wagner (Gesang) singt und spielt die Band „Hot Pete and the cold ones“ seit November 2016 gemeinsam. Die Technik übernimmt Werner Lehmann.

„Wir sind alles Hobbymusiker, machen das aus Spaß an der Freude“, erzählte der Lampertheimer Peter Heiß. Die Band spielt deshalb auch nur drei bis vier Auftritte pro Jahr. Die haben es dann aber in sich. Rund viereinhalb Stunden schmetterten die Musiker um Heiß einen Rock- und Pop-Klassiker nach dem anderen.

Dass die Truppe nicht aus hauptberuflichen Künstler besteht, merkte man ihr nicht an. Das Publikum jedenfalls war von der musikalischen Qualität entzückt. Schließlich haben die Musiker ihr Hobby-Handwerk allesamt von der Pike auf gelernt. „Wir machen teilweise schon seit 41 Jahren Musik“, berichtete Frontmann Heiß. Manche Bandmitglieder hätten gar schon mit 15 Jahren zusammen musiziert.

Heiß führte seinerzeit einen Musikladen in der Moltkestraße, reparierte Instrumente und ist in der Musikszene bestens vernetzt. Besonders angetan haben es der Formation ältere Evergreens. „ACDC darf nie fehlen“, fand Sängerin Marion Wagner. Aber auch die Stones, The Sweet oder moderne Chartstürmer wie die Amy Winehouse Version von „Valerie“ gaben sie zum Besten.

Viele Zuhörer schwelgten beim Zuhören in Erinnerung, genossen den Sommerabend bei angenehmen Temperaturen im Freien. Einige ließen sich auch zum Tanzen animieren. Band und Publikum bewiesen dabei Durchhaltevermögen: Von halb acht bis Mitternacht spielte die Formation live.

Ruhigere Töne nach der Pause

Im Mittelteil nach der Pause schlugen die Künstler zunächst mit „Ain’t no sunshine“ (Bill Withers), das unter anderem von Michael Jackson gecovered wurde, und dem Sting-Lied Roxanne ruhigere Töne an. Gegen Ende sorgten dann aber „TNT“, „Highway to hell“ und „Rockin all over the world“ wieder für echte Rock-Kracher und einen gebührenden Abschied.

Das Publikum hatte dafür nur Lob übrig. „Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre – ein Abend mit Wiederholungsbedarf“, fand nicht nur Kalle Horstfeld. Das sah auch Bistro-Geschäftsführerin Daniela Rupperd so. „Wir wollen noch drei, vier solcher Veranstaltungen im Sommer durchführen“, sagte sie. Dafür sei man immer auf der Suche nach Bands und offen für alle Stilrichtungen.

Auch für „Hot Pete and the cold ones“ war es nach dem Erfolg sicher nicht der letzte Auftritt. Bei häufigeren Veranstaltungen dieser Art müssen die Veranstalter aber wohl auch mit den Anwohnern auf einen Nenner kommen, denn die Musik war noch bis Mitternacht weithin zu hören.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019