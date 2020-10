Romantik am Altrhein

Lampertheim.Abendstimmung am Lampertheimer Altrhein mit Regenbogen: Diese malerische Szenerie hat Leser Walter Kunzmann aufgenommen. Wir veröffentlichen Ihre Bilder in einer Fotostrecke auf unserer Internetseite www.suedhessen-morgen.de und zeigen mit Ihnen zusammen die schönsten Ecken der Region. Gerade jetzt zur Herbstferienzeit, wo das Reisen wieder erschwert ist. Die besten Bilder drucken wir auch in der Printausgabe. Hochladen können Sie Ihre Bilder unter www.morgenweb.de/leserfotos-shm. Wir freuen uns auf viele schöne Tipps für den Urlaub zu Hause. off (Bild: Walter Kunzmann)

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.10.2020