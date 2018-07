Romantische Klänge zum 150. Jubiläum der Domkirche

Anzeige

Lampertheim.Als liturgisches Instrument kaum wegzudenken, spielt die Orgel auch im Konzertbetrieb alles andere als eine Nebenrolle. Im Gegenteil: Bei Chor- und Orgelkonzerten sind die Kirchenbänke in der Regel gefüllt. Auch der Lampertheimer Orgelsommer ist ein kultureller Leuchtturm in der Region – und darüber hinaus. Bei der 14. Auflage im August werden abermals renommierte Interpreten an der Vleugels-Orgel der Domkirche Platz nehmen.

Auch der bevorstehende Zyklus steht unter einem besonderen Motto. Es verdankt sich dem 150. Jahrestag der Einweihung der Lampertheimer Domkirche. Aus diesem Anlass werden die Organisten bei der Auswahl der Stücke die Jahreszahl 1868 umkreisen, wie die Lampertheimer Organistin Heike Ittmann im Pressegespräch informiert. Ein besonderer Anlass verdient obendrein ein besonderes Detail: So kommt das gerade erst eingeweihte Trompetenregister im Pedal zum Einsatz, um für festlichen Klang zu sorgen.

Lampertheimer Orgelsommer Der 14. Lampertheimer Orgelsommer steht unter dem Motto „1868 – 150 Jahre Domkirche“. Am 5. August spielt Carsten Wiebusch (Frankfurt) Werke von Bach, Liszt, Händel, Franck und Wagner. Am 12. August interpretiert Daniel Beckmann (Mainz) Werke von Widor und Reubke. Am 19. August wird Johannes Quack (Köln) mit Werken von Rheinberger, Liszt und Wagner erwartet. Am 26. August beendet Heike Ittmann (Lampertheim) den Orgelsommer mit Werken von Rheinberger, Liszt und Wagner. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten für jeweils 7 Euro (ermäßigt 4 Euro) an der Abendkasse. Die Abokarte kostet 25 Euro (ermäßigt 13 Euro). Informationen unter Telefon 06206/15 73 01 oder per E-Mail an heikeittmann@gmail.com Der Orgelsommer wird von cultur communal unterstützt. urs

Der Bau der Lampertheimer Domkirche fiel, musikgeschichtlich betrachtet, in die Zeit der Hochromantik. Für die Orgel entstanden in diesen Jahrzehnten vor allem symphonische Werke; hochkomplexe Stücke, die den Klangreichtum dieses Instruments ausreizen – und den virtuosen Interpreten erfordern. Die Vleugels-Orgel ist für Werke aus dieser Zeit disponiert, wie Heike Ittmann im Gespräch verdeutlicht. Zumindest mit Blick auf das Instrument sind dem Jubiläumsprogramm zum 14. Orgelsommer also keine Grenzen gesetzt.