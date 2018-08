Romantische Werke

Lampertheim.Nach zwei außergewöhnlichen Konzerten können sich die Zuhörer am morgigen Sonntag auf einen besonderen Hörgenuss freuen: Der Kölner Organist Johannes Quack spielt im Rahmen des 14. Lampertheimer Orgelsommers in der Domkirche ein hochromantisches Programm. Passend zum Motto „1868 – 150 Jahre Domkirche“ erklingt eine Sonate von Joseph Rheinberger, die „Evocation“ von Franz Liszt sowie das Vorspiel zur Oper „Tristan“ von Richard Wagner. Die Orgel der Firma Vleugels, gebaut im Jahr 2005, erklingt in ihrer ganzen Bandbreite – vom leisen Flötenton bis zum rauschenden Tutti.

Kirchenmusikdirektor Johannes Quack ist Organist und Kantor an der Kölner Antoniterkirche. Das von cultur communal der Stadt Lampertheim unterstützte Konzert beginnt um 20 Uhr. Das Abschlusskonzert findet am 26. August statt. Es wird die Lampertheimer Organistin Heike Ittmann auf der Orgelbank Platz nehmen. Im Anschluss an die Konzerte gibt es einen gemütlichen Ausklang auf dem Domplatz. Der Eintritt zu den Konzerten beträgt sieben, ermäßigt vier Euro. Infos unter Telefon 06206/157301 oder unter heikeittmann@gmail.com.

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018