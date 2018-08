Anzeige

Start mit Wiebusch

Zu Beginn musiziert Carsten Wiebusch, Professor für Orgel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Als Konzertorganist ist er weltweit unterwegs. Wiebusch interpretiert Werke von Bach, Händel, Franck und Liszt. Das von Cultur Communal der Stadt Lampertheim unterstützte Konzert beginnt – wie alle weiteren Konzerte – um 20 Uhr. Am 12. August spielt der Mainzer Domorganist Daniel Beckmann. Am 19. August beweist Johannes Quack, Organist der Kölner Antoniterkirche, sein Können, und am 26. August wird die Lampertheimer Organistin Heike Ittmann selbst auf der Orgelbank Platz nehmen.

Zu Beginn eines jeden Konzertes erläutern die Organisten ihre Programme. Im Anschluss an die Konzerte lädt der Förderverein bei einem Glas Wein zum gemütlichen Ausklang auf dem Domplatz ein.

Info: Eintritt: 7/4 Euro (Abokarten 25/13 13 Euro). Karten nur an der Abendkasse (Info unter: 06206/15 73 01 oder heikeittmann@gmail.com).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018