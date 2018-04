Romantisches Schöpferlob

Anzeige

Lampertheim.„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“: Dieser Vers aus Eduard Mörikes Gedicht „Er ist’s“ weckt auf farbig-klangliche Weise Empfindungen, die die Menschen seit jeher mit der nachwinterlichen Jahreszeit verknüpfen. Der Vers liefert auch den Titel für das bevorstehende Konzert der Dekanatskantorei Ried, die unter der Leitung von Heike Ittmann am Samstag, 5. Mai, in der Lampertheimer Domkirche auftreten wird.

Begleitet wird der 50-köpfige Chor zumindest bei einigen Liedern von Pianistin Ju-Hee Oh, die an der Lampertheimer Musikschule unterrichtet. Am Flügel wird sie zwischen den einzelnen Gesangspassagen die vier Balladen von Chopin interpretieren. Das Konzert erhält hierdurch eine betont romantische Note, die dem Frühlingserwachen, seinen heiteren und lebensfreudigen Anwandlungen wie dem allgemeinen Sehnen nach Wärme und Licht wohl am ehesten Ausdruck verschafft.

Zwar durchschreitet die Dekanatskantorei a cappella und mit Klavierbegleitung ein weites stilistisches Spektrum: von der Renaissance bis zur Moderne. Dennoch lässt sich der Frühling auch im Gesang vorwiegend in romantischer Klangsprache huldigen. Musikalischen Ausdrucksformen eben, die dem Aufblühen der Natur und den Regungen der vom Winter erschöpften Kreatur am nächsten stehen.