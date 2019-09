Rosarote Erinnerungen an „frieejer“

LAMPERTHEIM.„Frieejer war alles besser – orra doch nit?“ Mit dieser mehr oder weniger klaren Botschaft ließen Peter Gutschalk und Peter Bischof am Samstag die ausverkaufte Siedlerhalle zurück. Nach längerer, krankheitsbedingter Pause feierte das Mundart-Duo am Samstag ein umjubeltes Comeback.

Die Dialektkünstler nahmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Lampertheimer Zeitgeschichte – mit Kuriositäten des Alltags, wahren und rosaroten Erinnerungen an ihre Heimatstadt und an fast vergessene Lampertheimer Originale. Gemeinsam mit dem Publikum hingen sie manchmal melancholischen, manchmal einfach lustigen Gedanken an Lampertheim und seine Menschen nach, wie sie früher einmal waren. Hach ja, schön war‘s!

Die Jugend war nie anders

Dabei wollten sich die beiden eigentlich gar nicht über die Jugend und die modernen Zeiten beschweren. „Das tun die Alten schließlich schon immer“, wusste der eine Pedaa. Schon mit ihrem Programmtitel: „Kumm gehj foadd-Joghuad hoff haid a koa Greede“ lassen sie durchblicken, dass die Jugend nicht allen Übels Ursprung ist und früher auch nur früher war. Frei übersetzt ins Hochdeutsche soll der Satz nämlich heißen: „Viel geändert hat sich im Endeffekt nicht, eigentlich stehen wir heute wie damals vor den gleichen Herausforderungen“. „Awer guck se dir an: Die Hosse, die Tättoos und die Piercings! Was ä Schann!“, hielt der andere Pedaa dagegen. Interesse hätte die Jugend ohnehin nur noch an etwas, wenn sie dafür freitags die Schule schwänzen dürfte – die Welt versinkt eben im Sumpf der Unmoral.

Schon 3000 vor Christus sei in Keilschrift verkündet worden, dass die Welt wegen der verkommenen Jugend vor dem Untergang steht. Im alten Babylon sei in Hieroglyphen zu lesen, die Jugend bestehe bloß noch aus gottlosen Faulen. „Das zieht sich durch die Elterngenerationen der Jahrtausende“, berichtete Bischof, „daran wird sich auch nie etwas ändern“. Sein Fazit: Die Jugend war nie anders. „Heute wissen wir, dass es die Alten sind, die für den Untergang der Welt verantwortlich sind“, sagte er achselzuckend.

Trotzdem vermissen die Pedaas offenbar die alten Zeiten – genauso wie ihr Publikum. Das saß nickend da und erkannte vieles wieder, worüber die Künstler philosophierten. Besonders eine gedankliche Reise von Gutschalk durchs alte Lampertheim rief Erinnerungen hervor. Vom Bolzer am Lutherplatz ging’s über Kioske wie „Lotto Totto Heß“ – wo’s gute Bretzel und „Gudsel“ gab – weiter in die „legendäre Kaiserschdrooß“, die dank des Reiter-Cafés immer nach Arabica gestunken habe. Über das Wacker und das Astoria Kino ging es mit Gutschalk gedanklich auf die Kerwe, was den Künstler zu einem lauten „Wem g’heert die Kerwe?“ veranlasste. Auf sein Publikum war natürlich Verlass. „Unser!“, schallte es durch die Siedlerhalle.

Und wann war eigentlich das letzte Mal so richtig was los in Lampertheim? Für viele Zugezogene sei die Spargelstadt inzwischen eine Schlafstadt. Das Publikum wusste einmal mehr die Antwort: Beim Hessentag 1984. „Eindeutig zu lange her“, betonte Gutschalk.

Früher gab’s kein ADHS

Früher sei ja sogar die Zukunft besser gewesen. Mindestens 120 Restaurants, 25 Bäcker und genauso viele Metzger habe es in den 70ern gegeben. „Nach ä guuder Metzelsupp und Wellfleisch hott ma sich noch Milch in die Konn scheppe losse“, erinnert sich Bischof. ADHS etwa habe es damals noch nicht gegeben – „zwei saftige Ohrfeigen und man war geheilt“. Auch Erinnerungen an Lampertheimer Originale wie die „Pudding Lui“ oder de „Bretzler Werner“ gehörten zum Programm. Das Duo verfiel aber nicht nur in rosarote Erinnerungen. Traditionell zeigten sie Sketche ihrer berühmten Figuren-Duos. Etwa die Hausmeister oder die zwei, die sich „draus beim Edinger treffe un sich doch kenne“, ernteten viele Lacher. Dazu gab es Absurditäten des Alltags, den „ganz normalen Wahnsinn“. Gutschalk und Bischof stießen aber auch ernstere Themen an. Früher sei jeder Lampertheimer eben nur Lampertheimer gewesen – egal, wo er herkam. „Lasst uns da wieder hinkommen“, appellierte Gutschalk. Auch die Einstellung „Kamma net ändern“ kritisierten die Künstler. „Ist gar nicht so schwer. Kopf einschalten und machen“, kommentierten sie. Eines solle man dabei nie vergessen: „Der Sinn des Lebens ist das Leben. Also: Macht nicht so viel Unsinn und habt Spaß.“ Den hatten die Zuschauer.

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019