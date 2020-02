Rot-Weiße beerdigen feierlich die Fastnacht

Lampertheim.Im Saal der Zehntscheune, in dem am Rosenmontag das karnevalistische Leben des ersten Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) Lampertheim pulsierte, farbenfrohe Verkleidungen zu sehen waren, lustige Stimmungslieder erklangen und bunte Lichter tanzten, war am Aschermittwochabend alles anders. Die Stimmung und das Licht waren gedämpft, die Besucher kamen in Trauerkleidung und die farbenprächtige Dekoration, wie auch die Luftschlangen, waren nun in Schwarz gehalten. Stadtprinzessin Julia I. hatte ihr Partykleid zu Hause gelassen und kam im schlichten schwarzen Outfit. Ihr Bild, das die Bühnenmitte zierte, erhielt einen Trauerflur. Die rot-weißen Narren verabschiedeten sich von ihrer heißgeliebten Fastnacht. Nur die Funkenmariechen Shalin und Yara durften noch einmal ihre Tanzuniformen anziehen und ihren fröhlichen Marsch aufführen.

Am Saaleingang war Prinz Jokus in Form eines Herings aufgebahrt und die Elferratsmitglieder hielten die Totenwache. Sitzungspräsident Markus Gutschalk hatte sogar seine pinkfarbene Brille in Schwarz verwandelt und trat voller Ergriffenheit vor die Trauergemeinde: „Die liebgewonnene Fastnacht ist verstorben.“ Der Tod sei plötzlich gekommen. Noch am Fastnachtsdienstag seien die Karnevalisten während der veranstalteten Straßenfastnacht und närrischem Umzug im Jubelrausch gewesen.

Rückblick auf Höhepunkte

Gutschalk blickte auf die Kampagne zurück. Er erwähnte das Erkämpfen des Schlüssels von der Stadtverwaltung und weitere närrische Stationen, wie das Besuchen einer Vielzahl von Ordensfesten und Prunksitzungen. Der Höhepunkt war die vereinseigene, himmlische Sitzung. Da nun die spaßige Fastnachtszeit vorbei ist, rückte der Sitzungspräsident den Stadtschlüssel wieder heraus. Er und Julia I. überreichten Bürgermeister Gottfried Störmer und Senator des CCRW den begehrten Schlüssel und dankten ihm für sein Vertrauen, dass die Narren die Stadtgeschäfte führen durften und für seinen Einsatz für die Lampertheimer Vereine. Der Verwaltungschef sei tief betrübt, dass die Fastnacht verstorben ist, aber auch weil er nun wieder den Schlüssel in den Händen hielt. Schließlich bedeute die Übergabe die Verwaltungsarbeit wieder aufzunehmen. Störmer bedankte sich beim CCRW, da dieser Verein die Fastnacht intensiv betreibe.

Bevor die Narren die Dahingeschiedene beerdigten, stärkten sie sich mit Kartoffeln und Hering. Die Ausgabe übernahmen die Küchenfeen Margit Selb, Gabriele Heilmann und Waltraud Jeckel. Daniela Gutschalk schmiss die Theke. Dann ließ der Tontechniker Christopher Irrgang die Klaviersonate Nr. 3 von Frédéric Chopin erklingen und die Narren formierten sich zum Trauerzug. Voran ging der Vereinsvorsitzende Freddy Herweck, gefolgt vom schluchzenden Heringsbrautpaar. Die Braut verkörperte Markus Karb, der Betreuer der Tanzmariechen, und den Bräutigam Heinz-Dieter Schäfer, der Seniorenbeiratsvorsitzende. Laut heulende Karnevalisten reihten sich ein. Nach heftigem Wehklagen ließ Herweck den Hering in die Mülltonne rutschen. Markus Gutschalk gab einen Lichtblick: „Die Zeit bis zum 11. November vergeht so schnell. Die Narren hauchten dreimal „Helau“ und freuten sich auf das Wiedersehen mit der Fastnacht. Zugmarschall Thomas Blanck bedankte sich bei den Teilnehmern des närrischen Umzuges, den vielen fleißigen Helfern, den Zuschauern und den Ordnungs- und Einsatzkräften. Es habe laut den Einsatzkräften keine besonderen Vorkommnisse gegeben. roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.02.2020