Rot-weißes Wappen ziert Janines Heim

Lampertheim.Ein dreifaches „Helau“ schallte am Samstagmittag durch den Kiesweg. Holger Braun, Vize des 1. Carneval-Clubs Rot- Weiß (CCRW), hatte den närrischen Schlachtruf zu Ehren der Stadtprinzessin Janine I. angestimmt. Die rot-weißen Narren waren zusammengekommen, um die private Residenz der Lieblichkeit mit dem Vereinsmaskottchen, dem Spargelreiter, zu markieren. Der Zeremonie schloss sich eine kleine Feier an, die von Janine I. ausgerichtet wurde.

Mit ihr feierten ihre Mutter und Begleiterin Stefanie Graber, Tänzerinnen der Gruppe „The New Generation“, der Garde Modern und Mitglieder des Elferrats. Die Feiernden trotzten den eisigen Temperaturen und veranstalteten eine lustige Party im Freien. Ingvelde Huthoff hatte vorgesorgt und für die Tänzerinnen schicke rot-weiße Mützen gehäkelt. Warme Kleidung statt schulterfreiem Abendkleid hatte auch die närrische Majestät gewählt. Doch nach wie vor zierte ihr Haupt das funkelnde Diadem. „Janine I. wird von ihren persönlichen Begleiterinnen oder von Elferratsmitgliedern zu den närrischen Veranstaltungen gefahren“, erklärte Braun und fügte hinzu: „Außerdem lesen die Vereinsmitglieder ihrer Prinzessin jeden karnevalistischen Wunsch von den Augen ab.“

Die nächste Veranstaltung des CCRW steht am Sonntag, 13. Januar, auf dem Programm. Dann feiern die Karnevalisten in der Zehntscheune ihr Ordensfest. Und am Freitag, 18. Januar, 14.11 Uhr, werden sie mit vereinten Kräften das Lampertheimer Rathaus stürmen. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018