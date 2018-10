Rotes Kreuz sammelt Kleidung

Lampertheim.Der Kreisverband Bergstraße des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und seine Ortsvereine bitten auch in diesem Jahr im Rahmen der Herbst-Sammlung wieder um Kleiderspenden. In Lampertheim sammelt der Ortsverein die Spenden am Samstag, 27. Oktober, ein. Gespendet werden können gebrauchte, aber noch tragbare Kleidungsstücke, Handtücher, Bettwäsche und Schuhe. Mit diesen Spenden werden unter anderem die DRK-Kleiderkammern im Kreisgebiet versorgt, in denen bedürftige Menschen Unterstützung erhalten. Überschüssige Kleidung wird weiterverkauft. Der Erlös wird für soziale Zwecke und ehrenamtliche Projekte des DRK verwendet. Sie kommen beispielsweise dem Jugendrotkreuz oder der Seniorenarbeit zugute. Spender werden gebeten, die gefüllten Kleidersäcke bis 8.30 Uhr am Straßenrand bereitzustellen. Es können herkömmliche Plastiksäcke benutzt werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018