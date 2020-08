RP veranlasst wegen Algen Notbelüftung

Helfer des THW haben im September die Fischkadaver eingesammelt. © Berno Nix

Lampertheim.Aufgrund starker Algenbildung im Heegwasser am Lampertheimer Altrhein sind dort seit gut einer Woche wieder drei dieselbetriebene Belüfter im Einsatz. Dies teilt das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt mit. Die Belüfter unterstützten die dort bereits Mitte Juli installierten, solarbetriebenen Module, die die Gewässer-Situation langfristig verbessern sollen. Durch die kurzfristige Reaktivierung der in den vergangenen beiden Jahren eingesetzten, dieselbetriebenen Belüfter wurde laut Pressemitteilung des RP ein akutes Fischsterben angesichts der aktuellen Hitzewelle verhindert.

Messungen hatten einen für Fische lebensbedrohlich niedrigen Sauerstoffgehalt in zwei Metern Tiefe angezeigt. Fallende Wasserstände und hohe Wassertemperaturen bei gleichzeitig wenig Wind infolge der anhaltenden Warm-Wetterlage hatten zu einer zunehmenden Blaualgenblüte geführt, weshalb in dem Altrhein-See mit einem großflächigen Fischsterben zu rechnen gewesen war. Ein Fachbüro überwacht im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt das landeseigene Gewässer und wertet die Sauerstoff- und Nährstoffverhältnisse regelmäßig aus.

Schnelle Verbesserung

Bereits am vorvergangenen Samstag hatte die Deichmeisterei des RP deshalb die drei Diesel-Belüfter in der Mitte des Sees – in der Nähe des Hauptmoduls der solarbetriebenen Zirkulationsanlage – installiert, um zusätzlichen Sauerstoff in großem Stil von außen in das Gewässer einzutragen. Das führte unmittelbar zu einer augenscheinlichen Verbesserung der Algen-Situation. Vor allem aber haben sich laut Mitteilung die Sauerstoffwerte seitdem erheblich verbessert. Sollten sich die Verhältnisse weiter stabilisieren, könne die Notbelüftung bald wieder außer Betrieb genommen werden. Die Diesel-Belüfter sollen jedoch vorerst in dem Gewässer bleiben, um bei Bedarf kurzfristig wieder in Betrieb gehen zu können. Die solarbetriebene Zirkulationsanlage befindet sich noch in der Einlaufphase und soll die Gewässer-Qualität des Heegwassers dauerhaft verbessern. red

