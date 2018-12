Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Lampertheim.Weihnachtsfeier, das bedeutet beim MGV Cäcilia/Sängerrose immer auch ein Jahresabschluss mit Auftritt der Chöre und einem reichhaltigen Programm. So auch in diesem Jahr, als der Vorsitzende Rainer Müller die zahlreichen Gäste im Vereinssaal der Krone begrüßen konnte und viel Abwechslung versprach. Das Jubiläumsjahr stellte er in seiner Ansprache in den Mittelpunkt, mit seinen aufwendigen Vorbereitungen und letztendlich der erfolgreichen Durchführung. Zu den Höhepunkten gehörte da unzweifelhaft der Festkommers mit zahlreichen Vertretern der Politik sowie die Chorverbände und das Freundschaftssingen in der Hans -Pfeiffer-Halle mit 26 Chören. „Das war eine tolle Veranstaltung“, so Müller und die Resonanz war außer-ordentlich positiv.

Ausdrücklich bedankte er sich bei allen Mitwirkenden, die zum Gelingen des Jubiläumsjahrs in irgendeiner Form beigetragen haben. Der Frauenchor „Swinging Roses“ eröffnete den Reigen der musikalischen Beiträge. Frank Aiglstorfer, der launisch zwischen den Liedern moderierte, dirigierte passend zur momentanen winterlichen Landschaft, „Snow is falling“ und „Winter Wonderland“. Das Publikum durfte sich bei der deutschen Version im Mitsingen versuchen. Gitta Wegner verlas anschließend das Weihnachtsgedicht. Einen besonderen Dank sprach sie den Vereinsmitgliedern Rainer Müller, Angelika Jenner, Edmund Dautenheimer und Klaus Jenner für ihr Engagement im Jubiläumsjahr aus und überreichte dabei kleine Präsente.

Ein Programmpunkt war Hans-Karl Asel gewidmet. Der Photograph ist bekannt für sein Engagement in Nepal, welches nach einem verheerenden Erdbeben im Mai 2015 schwere Verwüstungen erlitten hatte. In einem Dia-Vortrag, unterstützt von Jürgen Strieder, dokumentierte er die Gebäudeschäden und schilderte, wie durch Lebensmittelhilfe vor Ort versucht wurde, die größte Not zu lindern. Dazu haben auch die vielen Spenden aus Lampertheim beigetragen. Ehe der große Losver- kauf für die Weihnachtstombola be- gann, hatte der Männerchor seinen Auftritt. „Die Nacht vor dem Heiligen Abend“ wurde zu Gehör gebracht, Horst Retzbach vertrat gekonnt den mittlerweile verhinderten Dirigenten Frank Aiglstorfer.

Der zweite Teil der Weihnachtsfeier war überwiegend dem Wortwitz gewidmet. Peter Gutschalk machte sich weihnachtliche Gedanken nach dem Motto „Wenn die stille Zeit vorbei ist, kehrt wieder Ruhe ein“, und Peter Bischof erzählte über Lampertheimer Befindlichkeiten beim Ausblick von seinem Fenster am Sonntagmorgen. Sicherlich der Höhepunkt der Darbietung war der gemeinsame Auftritt, bei dem beide als Altrocker einen Rap auf die Bühne legten. Dem Publikum haben die beiden Akteure gefallen, wie der Beifall bewies. Weihnachtlich ging mit dem letzten Auftritt des Männerchors die Feier zu Ende. Die „Weihnachtsglocken“ erklangen das „Wiegenlied“ von Brahms erinnerte an die schon späte Stunde und das gemeinsam gesungene „O du Fröhliche“ entließ die Vereinsmitglieder in die Weihnachtszeit. sto

