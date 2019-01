Rückkehr schon am Samstag

Lampertheim.Eine Gruppe Sternsinger, die am Mittwoch im Gottesdienst ausgesandt worden war, besuchte gestern das Kundenforum und die Redaktion des „Südhessen Morgen“ in der Kaiserstraße 45. Jakob (10), Lukas (8) und Jonathan (7, v. l.) sangen „Stern über Bethlehem“ und brachten Gottes Segen ins Haus, während Jutta Haaf, die Mutter von Jakob und Jonathan, die Segensformel 20*C+M+B*19 am Türrahmen anbrachte. Wie viele Spenden die Lampertheimer Sternsinger gesammelt haben, wird in der Vorabendmesse am Samstag, 5. Januar, 18 Uhr, in der St.-Andreas-Kirche verkündet. Dann kehren alle Sternsinger aus Mariä Verkündigung und St. Andreas von ihrer Mission zurück – einen Tag früher als bisher angekündigt. swa

