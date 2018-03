Rückkehr zu alten Formen

Anzeige

„Man will ja immer thematisch was Neues machen. Wir wollen uns ruhiger präsentieren“, erklärte Schneibel dazu. Akustisch begleitet wird der Chor im November von Joachim Sum an der akustischen Gitarre und dem Pianisten Peter Schnur, der selbst Arrangements für Chöre schreibt. Der Chor Joyful hat für das Konzert Stücke gewählt, die ohne Band und großes Orchester aufgeführt werden können. „Und dann sollen die Stücke ja auch verschieden sein“, betonte Seidl.

Von Rammstein bis Jackson

Gesungen werden daher beispielsweise „Engel“ von Rammstein, „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller oder „Earth Song“ von Michael Jackson. Letzterer ist ebenso wie „Back for good“ von Take That ein Arrangement von Peter Schnur. Das Ziel des Probenwochenendes war es, alte Lieder zu proben, um ihnen eine Choreographie hinzuzufügen. Zusätzlich wurden aber auch neue Stücke erarbeitet. „Man hat endlich mal Zeit dafür“, sagte Schneibel.

Die Probe am Samstag begann mit verschiedenen Übungen zum Einsingen, bevor sich die Gruppe ihrem ersten Stück „Caravan of Love“ von The Housemartins widmete. Geprobt wurden sowohl die einzelnen Stimmen als auch mit dem gesamten Chor. Besonders war dieses Mal, dass es getrennte Proben mit Frauen und Männern gab, die jeweils ein Stück alleine singen. Die Frauen arbeiteten an „I will survive“ von Gloria Gaynor, während die Männer „She loves you“ von den Beatles probten. Die Anweisungen, die Dirigentin Elisabeth Seidl gab, trugen die Musiker direkt in ihre Noten ein. Im Anschluss probte die Gruppe ihr neues Lied „Back for Good“. Bevor sie sangen, sprachen sie den Refrain erst einmal durch und die Dirigentin erklärte: „Wir haben alle Rhythmen in dieser Zeile, die wir für dieses Stück brauchen.“ Im Anschluss beschäftigte sich der Chor mit dem Lied „Applaus, Applaus“, bevor es in die wohlverdiente Mittagspause ging. Am Nachmittag und am Sonntag wurden die Intensivproben fortgesetzt.

