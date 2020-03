Rücksichtslose Falschparker bereiten im Ort Probleme

Hüttenfeld.Karl Heinz Berg ist genervt. Zugeparkte Hydranten, Linksparker, Lastkraftwagen im Parkverbot und kein Platz für Rettungskräfte – dem Ortsvorsteher reicht’s. Seit Monaten wenden sich Bürger deswegen an ihn, immer wieder sei er beim Ordnungsamt vorstellig gewesen. Doch all das, auch Verwarnungsgelder, scheinen auf taube Ohren zu stoßen. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates wandte sich Berg deshalb eindringlich an die Bürger.

„Das ist nicht nur verboten und rücksichtslos“, betonte er, „sondern mitunter auch sehr gefährlich“. Passanten mit Kinderwagen etwa hätten oftmals gar keine Chance mehr, den Gehweg zu benutzen. „Da muss man sich ins Gebüsch drücken“, schilderte er die Situation. Allerdings führe auch das Gegenteil zu gefährlichen Situationen. In manchen Straßen sei der Platz so beengt, dass sich Autofahrer mehr oder minder entscheiden müssten, ob sie den Gehweg oder die Straße zuparken. Selbst bei versetzt parkenden Fahrzeugen bleibe oft zu wenig Platz für Rettungskräfte mit großen Einsatzfahrzeugen.

Noch weniger Verständnis hat der Ortsvorsteher für Autos, die regelmäßig Feuerwehr-Hydranten zuparken würden. Etwa im Ruthenweg sei der Hydrant praktisch dauerhaft blockiert. Bußgelder würden hier nur spärlich ausgesprochen. „Ich möchte alle sensibilisieren, darauf vermehrt zu achten“, so Berg.

Die Straßensituation beschäftigte im Ortsbeirat auch die CDU. Etwa in der Alfred-Delp-Straße und der Viernheimer Straße stünden noch immer temporäre Verkehrsschilder, an manchen Stellen seien auch Arbeiten nicht ordnungsgemäß fertiggestellt worden. „Sind die Schilder vergessen worden oder wird dort noch mal gearbeitet?“, wollte Aidas Schugschdinis wissen. Er bat außerdem, die Straßenschäden ausbessern zu lassen.

Auch die Landstraßen außerhalb des Orts waren im Gremium Thema. Kurt Arnheiter (SPD) forderte, den Ortsbeirat und die Bürger über den Sachstand der L3110-Sanierung sowohl in Richtung Lampertheim als auch nach Hemsbach regelmäßig zu informieren. Erster Stadtrat Jens Klingler stellte eine Informationsveranstaltung, wie auch in Neuschloß, in Aussicht.

Noch kein Bauerwartungsland

Schugschdinis bat außerdem um Auskunft bezüglich eines möglichen Baugebiets zwischen der Waldstraße und dem Viernheimer Wald. „Im Flächennutzungsplan ist es bisher nicht als Bauerwartungsland gekennzeichnet“, so Klingler. Ohnehin müssten zunächst alle Grundstücksbesitzer ihr Land an die Stadtenticklungsgesellschaft (SEL) verkaufen. Nur dann erschließe man theoretisch ganze Gebiete, so ein Grundsatzbeschluss der Stadt.

Auf Nachfrage bestätigte Berg, dass das Baugelände rund um den Tabakschuppen an einen Investor aus Mannheim verkauft worden sei. Am Denkmalschutzstatus habe sich aber nichts geändert, auch eine Bauvoranfrage sei noch nicht eingegangen. Ferner teilte Berg mit, dass auf dem Friedhof Namensschilder für die im Weltkrieg gefallenen und vermissten Hüttenfelder angebracht werden sollen. ksm

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.03.2020