Rund um die Energie

Lampertheim.Die Energieagentur Bergstraße, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirt-schaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), lädt in Kooperation mit der Stadt Lampertheim am Dienstag, 11. Dezember, 14 Uhr, die Bürger zur Energieberatung ins Alte Rathaus ein. Interessierte erhalten in zuvor telefonisch vereinbarten Einzelgesprächen Antworten rund um Wärmedämmung, Heizsysteme, Solarenergie und Fördermöglichkeiten.

Die Beratung ist kostenlos und herstellerneutral. Um auch Berufstätigen eine Beratung zu ermöglichen, finden die Termine bis in den späten Nachmittag statt. Energieexperte Philipp Meister, Projektleiter bei der Energieagentur Bergstraße, informiert, wie man in den eigenen vier Wänden Energie sparen und gleichzeitig die Behaglichkeit und den Komfort des Hauses steigern kann. Er beantwortet Energiefragen rund ums Haus und zeigt auf, ob das Dach dazu geeignet ist, selbst Strom zu gewinnen oder die Heizung zu unterstützen. Auch verweist er auf gesetzliche Vorgaben und Förderangebote.

Zur Terminkoordination ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei der Energieagentur Bergstraße unter der Rufnummer 06252/6 89 29-88 einen Termin reservieren lassen. An allen anderen Tagen steht die Energieagentur in Heppenheim allen Bürgern des Kreises für eine kostenlose Energieberatung zur Verfügung. Zur telefonischen Terminvereinbarung ist diese von Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr zu erreichen. red

Info: wirtschaftsregion- bergstrasse.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.12.2018