Russisches Programm

Worms.Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gastiert am Dienstag, 28. Januar, 20 Uhr, im Wormser Theater mit einem russischen Programm: Sergei Rachmaninows „Die Toteninsel“, Sergei Prokofjews Klavierkonzert Nr. 3 in C-Dur und Peter I. Tschaikowskys Symphonie Nr. 2 in c-Moll. Dirigent ist Michael Francis, am Klavier sitzt Tzimon Barto. Der aus Florida stammende Musiker gilt laut Presseankündigung als einer der führenden amerikanischen Pianisten. Eintrittskarten im Vorverkauf beim Ticket-Service Worms, Rathenaustraße 11 (im Wormser), bei allen Ticket-regional-VVK-Stellen sowie im Internet. Der Eintrittspreis beträgt zwischen 26 und 35 Euro (an der Abendkasse jeweils zwei Euro höher). red

